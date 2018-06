Postavu mám hubenější než na Miss, přiznala Jana Doleželová

Je pro vás módní přehlídka relax?

Je to relax, protože takovou přehlídku dělám jednou za rok, takže pro mě je to takový významný den. Ale jsem ráda, když můžu odběhnout až na poslední chvíli, protože si užívám čas strávený s dcerou.

Máte skvělou postavu. Je to jen péčí o dceru, nebo držíte diety?

Kvůli kojení mám největší hlad, co jsem v životě měla, takže musím pořád jíst. Ale je pravda, že mám hodně energetického výdeje, protože chodím na dlouhé procházky s kočárkem po lese, ale samozřejmě i sportuji. Posilování je pro mě i neustálé zvedání sedačky s dcerou do auta. Malá už má osm kilo, a když ji člověk nosí, tak je to v podstatě místo posilovny. Musím říct, že mám postavu hubenější než na Miss, což je co říct.

Jaké je pro vás předvádět spodní prádlo?

Raději předvádím společenskou módu, večerní šaty.

A jak si užíváte mateřství?

Odpočinu si od práce, kterou jsem předtím vykonávala mnoho let, třeba na lékárnách to bylo stresové. Takže pro mě to je mentální odpočinek, ale rozhodně ne fyzický, protože člověk se nezastaví.

Plánujete už teď další děti?

Momentálně si užívám dcerku, která má šest měsíců, ale uvidíme za pár let.