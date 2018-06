Doleželová a Janeček opět spolu. Tentokrát pózovali jako bezdomovci

"Bezdomovectví je situace, která může potkat v podstatě každého z nás. Při nezvládnutí životní krize, pádu do dluhové pasti či náhlých zdravotních obtížích mohou být ohroženy základní životní jistoty. Bylo by dobré, pokud by tento kalendář vyzval veřejnost k aktivní pomoci, která může spočívat například v poskytnutí starého oblečení do centra Armády spásy. Věci, které jsou pro nás již nepotřebné mohou pro lidi bez domova představovat neuvěřitelný komfort," říká o netradičním focení modelka a doktorka farmacie Jana Doleželová.

Zajímavostí je, že se do projektu zapojila spolu s mecenášem a bojovníkem proti korupci Karlem Janečkem, s nímž známá modelka tráví stále více času. Ke spekulacím ohledně intimnějšího sblížení se však vyjadřovat nechce.

Za projektem stojí brněnský fotograf Zbyněk Maděryč, který kalendář fotil jak v turisticky atraktivních lokacích Prahy, tak na odlehlých místech, která se skutečným domovem mají pramálo společného.

Jaké to je být bezdomovcem, si díky Armádě spády vyzkoušeli i chirurg Pavel Pafko, herec Miroslav Etzler, zpěvačka Ilona Csáková či hokejový brankář Dominik Hašek. Všechny osobnosti se vzdaly honoráře ve prospěch Armády spásy.

Kalendář, jehož cílem je pomoci lidem bez domova, bude v prodeji v průběhu podzimu příštího roku.