Doleželová po rozchodu s Janečkem: Jsem sama a budu už opatrná

"Další takovou zkušenost nevím, jestli bych zvládla. Budu teď už opatrná," řekla Doleželová.

Že je bez partnera ale neznamená, že pláče doma do polštáře. "Potkávám nové lidi a užívám si, že jsem sama a můžu jít kam chci, dělat co chci a když přijde láska, tak se to změní," řekla krásná lékárnice, která hledá muže "moudrého, s šarmem, noblesou a smyslem pro humor."

Než ho ale představí veřejně, bude to trvat. "Já jsem říkala, že si dám asi hodně pozor, než někoho zveřejním, než s partnerem přijdu do společnosti," říká Doleželová, která by nejradši v Česku jen pracovala a soukromý život prožívala jinde.

O dlouholetém vztahu Karla Janečka se ostatně dozvěděla z médií a nerada by tohle zažívala znovu, ačkoli jí to otevřelo oči. "Média v tom napáchají třeba i víc škody než by v tom vztahu nakonec bylo. Protože to hodnotí cizí lidé a člověk i to vlastní vnímání může mít nějakým způsobem upravené," říká Doleželová.