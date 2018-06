Jana Boučková: Jsme směs a těžká

Světového úspěchu dosáhly kolem třicítky, mnohé již jako mladé maminky.

Mají běžné starosti o děti, domácnost, práci a aerobiku se věnují hlavně pro zábavu.

Velkým úsilím dokázaly dobýt svět

V roce 2002 byly první na mistrovství světa i Evropy, o rok později to bylo v Evropě druhé místo.

V sobotu 8. listopadu obhájily světový titul na pražském mistrovství světa Nokia World Aerobic Prague 2003.

Svému sportu obětují hodně. Všechno si hradí z vlastní kapsy – tréninky, kostýmy, choreografii.

Na úrovni mistrů světa už se nedá tenhle atraktivní sport dělat na koleně.

Instruktorka aerobiku a členka týmu Těžká směs Jana Boučková se narodila v roce 1970, je vdaná a má syna Martina.

Trénuje dětský aerobik, je profesionální cvičitelkou a majitelkou fitness studia.

Orgnanizuje dětské závody v aerobiku a pobyty pro ženy se cvičením doma i v zahraničí.

Je to náročné, a kdyby se prý letošní mistrovství nekonalo u nás v Praze, tak už by do toho nešly.

Jak se svlékly...

Když vznikaly fotografie na jejich plakát k mistrovství, říkaly si, jak je nespravedlivé, že se o jejich sportu moc neví. V tu chvíli někdo řekl, že by možná pomohlo, kdyby se svlékly...

Fotograf Libor Špaček se téhle věty chytil: “Tak to zkusíme, svlékněte se!”

Podívaly se na něho udiveně, ale pak si řekly – a vlastně, proč ne?

Získaná umístění

2001 – Mistrovství republiky - 1.místo

2002 – Mistrovství republiky - 1. místo

Mistrovství světa Francie Montpellier - 1. místo

Mistrovství Evropy Madarsko Budapešt - 1. místo

2003 – Mistrovství republiky - 1. místo

Mistrovství Evropy Madarsko Pecz - 2. místo

Mistrovství světa v Praze - 1. místo