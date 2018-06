Jana Bobošíková: Jednou se vrátím

* Jaký obrázek si o vás lidi v těch hektických televizních časech asi tak udělali?



Někteří si myslí, že jsem báječná, jiní, že jsem propagandista a agent jedné politické strany. Někdo na mě plival a kopal mi do auta, někdo mně naopak nosil květiny a psal krásné dopisy. Názory lidí na mou osobu jsou polarizované, a to dost ostře.

JANA BOBOŠÍKOVÁ, šestatřicet let, absolventka Vy soké školy ekonomické. Manžel je podnikatel, má dvě dcery ve věku čtrnáct a osm let. Před rokem 1989 se dva roky živila jako uklízečka. Celkem třikrát pracovala v České televizi. Do povědomí ve řejnosti se zapsala jako moderátorka pořadu "21". V loňském pro sinci byla jmenována ředitelkou zpravodajství ČT, po bouřlivých neshodách se zaměstnanci nakonec před měsícem televizi opustila. Během své novinářské kariéry spolupracovala i s Českým rozhlasem a soukromými rádii a pů sobila v Hospodářských novi nách. Šest měsíců byla v týmu ekonomických poradců předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause. V současnosti pracuje ve své firmě Polyconsult a řídí vydávání česko-anglického internetového serveru Interview21 s eko nomicko-politickým zpravodajstvím.

Ne. To je jejich problém a jejich žluč, ne moje. Pokud má někdo jiné názory než já, nemám důvod ho nenávidět. Jestli mně něco hne žlučí, pak jsou to lži.Je správná.Samozřejmě když jde o zdraví ao vztahy k nejbližším, o rodinu.Proč?Neboli vy se ptáte, zda je pro mě někdy neústupnost větší hodnota než se s někým domluvit?Potom tedy v případě těch lidí, kteří stáli v televizi a před televizí, je pro mě neústupnost hodnota daleko větší. Tomu, co jsem zažila v České televizi, nebudu ustupovat nikdy.Záleží individuálně na situaci. Každý má své limity, které nemíní překračovat.Naopak.Naopak znamená, že to, co jsem tam zažívala, spíše tu moji neústupnost přiživovalo. Protože jsem si uvědomovala, že tomu neuvěřitelnému lhaní a propagandě, která se linula z obrazovky, se prostě ustupovat nedá.Byla jsem si naprosto jistá, že všechno, co dělám, dělám dobře. A jediné, co mě mrzelo, že mé pravomoci nesahaly tak daleko, aby obrazovka mohla být černá mnohem déle.Já jsem do České televize nepřišla proto, abych byla oblíbená. Přišla jsem tam dělat svoji práci, kterou ohraničuje zákon o České televizi a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. A tyto zákony byly pošlapány. A daly se dodržet jen tak, že se televize takzvaně vypnula.Kdyby mně šlo o jméno, tak by tu práci nevzala. Řekněme, že jsem v duchu hodnot, které uznávám, promyšleně pracovala na svém sebezničení. Ale jestli mi chce někdo podsouvat, že jsem tak naivní, abych si myslela, že budu v klidu dělat ředitelku zpravodajství, tak se plete. Tak hloupá opravdu nejsem. Věděla jsem, do čeho jdu.Věděla jsem, že mohu být kdykoliv odvolána a může to pro mě skončit katastrofálně. Jenže jsem také věděla, co je Česká televize zač, a tak mi velmi stálo za to, aby se to dozvědělo co nejvíc lidí.Samozřejmě. A myslím, že mnoho lidí prohlédlo a už ví, co to je láska a pravda v podání České televize. Ta už nikdy nebude taková, jaká mohla být před tím, ikdyby se odboráři postavili na levé ucho a Komers si vyndal náušnici.Ještě vloni před Vánocemi tady byla Česká televize, která se tvářila jako strážkyně nezávislosti, která měla u těch méně ostražitých jistý punc serióznosti, a která naprosto drze počítala s půlmiliardovým schodkem v rozpočtu. Neumím si představit, že by se to řešilo jinak než zvyšováním koncesionářských poplatků. Nyní je Česká televize v situaci, když už si to zaplaťpánbůh dovolit nemůže a ukázalo se, co jsou zač její zaměstnanci. Myslím, že každý soudný člověk dnes zkoumá, jak dalece může České televizi věřit. Před tím o tom pochyboval jen málokdo. A tohle prohlédnutí mi za to opravdu stálo.No to tedy pozor. Jestli chcete tvrdit, že jsem poté, co jsem předvedla v České televizi, horší novinář…Kariérní sebevražda, to ano. Neobstála jsem jako ředitelka zpravodajství. Na druhé straně neznám v této zemi manažera, jemuž by se vzbouřila celá fabrika, začala by místo škodovek vyrábět třeba trabanty, sama si je snápisem "Stávka" prodávat, a stát by přitom nezasáhl. Uveďte mi příklad manažera, který něco takového zvládl sám.To, že lidé, kteří si osobují právo zprostředkovávat druhým obraz světa, se dokázali chovat jako zvířata. A druhé největší rozčarování je, že tito lidé zůstávají na svých židlích. To mě štve. Je to nebezpečný precedens. Říká se tím: Ukradněte si prostředky svého zaměstnavatele, dělejte si snimi, co uznáte za vhodné, ještě mu rozbijte auto, zveřejněte jeho telefon, prostě můžete všechno, a nic se vám nestane.Ne, to určitě ne.Naprosto ojedinělou zkušenost, myslím, že takovou školu u nás nemá nikdo. Zkušenost je nejlepší učitel, bere ovšem nejvyšší školné. A já myslím, že jsem v tomto případě měla excelentního kantora, i když jsem mu také musela excelentně zaplatit.Hlavně ztráty iluzí.Měla jsem iluze o lidském chování. A také iluze o úrovni demokracie v České republice. Dnes je u nás u moci strana, která postavila svou dráhu k moci na tom, že přispěje k tomu, aby se dodržovaly zákony a aby byla lepší vynutitelnost práva. A nejsilnější opoziční strana razí řád a pořádek a stále říká, že základem státu je parlamentní demokracie. Všechno z toho bylo pošlapáno. Myslela jsem si, že česká společnost je dál.O nich jsem iluze neměla. Nicméně jsem si myslela, že pokud má někdo něco v programu jako základní kámen, tak to nepošlape. My jsme se obrátili na stát, a ten zcela kapituloval. Exekutiva připustila, že zaměstnavatel, který vyčerpal veškeré manažerské možnosti, zůstal osamocen. Stát dal jasně najevo, že je na straně velmi malé skupiny občanů, která si s televizí může dělat, co chce.No to je na tom to nejhorší. Všichni jsou rádi, že to skončilo. Já ne.To, co se dělo vůči panu Hodačovi, bylo tak nepěkné, že opravdu prohráli všichni. Protože se tomu nikdo neuměl postavit. A pak - co to je za parlament, když jedněmi ústy řekne, že pan Hodač byl zvolen legálně, a týmiž ústy dodá, že by měl odstoupit. A když ho veze sanitka v bezvědomí do nemocnice, Česká televize hraje svému řediteli na cestu posměšný klip Táhněte do háje, který nazývá svou hymnou. Veřejnost přihlíží a vesměs mlčí… To vám nepřipadá jako prohra?Já v tu chvíli neprohrála. A věděla jsem, že mě nedostanou. A víte, kolik já dostala výhrůžek? Do televize i domů?Žádné prý, rozhodně.Protože veřejnoprávní média mají největší potenciál nezávislosti. Nemusí je zajímat ani sledovanost, ani inzerenti. Nemusí si dělat hlavu s tím, jestli jim například nějaká velká banka začne vyhrožovat, že přesune inzerci jinam, pokud o ní budou nelichotivě informovat. Mohou ji klidně dál pranýřovat za nepravosti.Klidně desetkrát, už jsem vstoupila třikrát. A vstoupím počtvrté.Ne. Ale cítím jako krajnost působení pana Dostála na ministerstvu kultury.Ano, ODS se ode mě distancovala, ČSSD řekla, že je drzost mě nominovat a Čtyřkoalici jsem vyhazovala z velínu…Bylo přece velmi dobře, když v přímém přenosu mohli lidé slyšet, jak jsem to vše, co se odehrávalo a odehrává v České televizi, vnímala a vnímám. A mohli to slyšet přímo ode mě, ne přežvýkané od některých takynovinářů.Popravdě řečeno - neznám politika, který by mě v televizi viděl rád.A je snad lepší doporučení pro žurnalistu ve veřejnoprávní televizi než to, že se ho politici obávají?Nevím, podle jakých principů bude rada ředitele volit. Taky nevím, jestli opravdu mám známku buldozeru. Ale pokud ano, tak mi vůbec nevadí. Pevně věřím, že jednou přijde čas, že ředitele České televize nebudou volit - ať už otevřeně, nebo skrytě - její zaměstnanci. Pak bych se tam mohla vrátit. Pokud ten čas nepřijde, tak se tam nevrátím nikdy.Úplně v klidu. Bobovize - proč ne?Nepříjemné. Hlavně poté, co jsem zjistila, že má dcera našla na internetové stránce, která se tak jmenovala, takové sprosťárny o mně, až se z toho rozbrečela.Neuspokojovala, ale myslím, že bych se s ní uživila.To nevím, kdo o mně řekl, ale tak to není. Nejde o to vzít nebo nevzít malou roli, ale o to, že se sama snažím vytvářet prostor pro to, co chci dělat. Kdybych se rozhodla točit pivo, bude to moje role. A to je pro mě důležitější než fakt, zda ji kdosi vnímá jako malou nebo velkou.Jako partnera.Ta mě tolik nezajímá, není to prvotní. Prvotní je výkon. Když při tom bude i ta pohoda, o to lépe. Opačně - pohoda bez výkonu - to by šlo těžko.Stálo mě to dost. Dobíjela jsem se pozitivním ohlasem, který byl, i když se o tom moc nepsalo. Jsem v pohodě.Já vím, že by mnozí rádi viděli, jak jsem někde v koutě. Ale tu radost jim neudělám. Vydržela jsem to, a jsem na to pyšná. Život jde dál a myslím, že je docela spravedlivý.To ani moc ne. Věřím na práci a na odvahu. A na to, že náhoda přeje připraveným.