Těhotenské deprese odešly s porodem, říká Jana Bernášková

"Během těhotenství jsem trpěla depresemi, ale s porodem vše rázem skončilo. Už se zase raduji ze života a hlavně z nového přírůstku v naší rodině," svěřila s úlevou herečka.

Podobný průběh mělo prý i její první těhotenství před sedmi lety, kdy čekala dceru Justýnu. "Tehdy jsem se za to styděla, že nejsem ta šťastná maminka s bříškem. Dnes vím, že to tak má spoustu žen, i to, že deprese k těhotenství patří. Naopak šestinedělí je pro mě nejkrásnější čas, který patří jen mně a miminku," řekla představitelka Jessiky ve hře Včera tě zabiju, které uvádí divadlo Karlín.

"Samotný porod byl ale fantastický. I díky doktorce Daniele Kalivodové a vůbec celému personálu v porodnici Podolí. V pět odpoledne jsem přijela do porodnice, a v osm už byl Tedík na světě. Možná i díky homeopatickému koktejlu, který mi porodní asistentka doporučila vypít při přijetí na porodní sál," popsala Bernášková.

Porod jí zpříjemnila i hudba. Neměla s sebou žádnou nahrávku, tak se musela spokojit s rádiem. "Písničky na přání byly přesně to, co jsem v danou chvíli potřebovala. Setrvávat v realitě všedního dne s vědomím, že se neděje vůbec nic strašného, že svět se točí dál, i když já rodím."

Jana Bernášková s manželem Rudolfem Merknerem, jejich synem Theodorem a s hereččinou dcerou Justýnou.

Dvaatřicetiletá Jana Bernášková se za otce svého druhého dítěte, scenáristu Rudolfa Merknera provdala loni v létě. Sedmiletou dceru Justýnu má s dramatikem a režisérem Davidem Drábkem.