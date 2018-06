Jana Adámková má druhého syna

Už před časem moderátorka tvrdila, že ví, jakého pohlaví bude její druhorozený potomek. Až do poslední chvíle to ale tajila.

K pětiletému Petrovi jí tak přibyl do rodiny další kluk, a jak předpokládala, vážil skoro pět kilo.

"Určitě to bude velké dítě, prvorozený Petr byl také veliký, měl skoro pět kilo," řekla iDNES před časem Adámková. Danny se narodil přesně v den, na který lékaři stanovili termín porodu.

Přitom ještě před třemi týdny seděla Adámková v moderátorském křesle - naposledy vysílala 13. března.

Voldánová má Kačenku

Před třemi dny porodila také šestatřicetieltá moderátorka Událostí z konkurenční ČT Jolana Voldánová. Podruhé se stala maminkou na apríla, kdy se jí narodila dcera Kateřina. "I přesto, jak byla velká, byl porod velmi rychlý a všechno je v pohodě," řekla šťastná maminka.

Kačenka se narodila v pátek v 18:57. Měří 52 centimetrů a váží 3,9 kilogramu.

Že to bude holčička, věděla moderátorka hlavní zpravodajské relace České televize už předem z ultrazvukových vyšetření. Ještě před měsícem ale tvrdila, že se holčička bude jmenovat Anna, Alžběta nebo Eliška.

Kateřinu prosazoval její manžel. "Ještě když jsme jeli do porodnice, tak jsme pořádně nevěděli. Manžel nakonec řekl, ať to rozhodnu já. No a když mi ji dali hned po porodu ještě na pupeční šňůře na břicho, tak jsem věděla, že to je Kačenka," popsala Voldánová.

Držitelka několika televizních ocenění, která v sobotu skončila na druhém místě v anketě TýTý v kategorii moderátor zpravodajských pořadů (více zde), už má šestiletého syna Vojtu. "Zatím si ji tak otlapkal a pronesl, že s ní teď moc zábavy není. A pak se začal věnovat žaluziím v porodnici - je to chlap, to se nezapře."

Podle Voldánové není malá Kačenka dosud nikomu z rodičů podobná. Má prý ale černé vlásky, jako manžel. "Teď jsme tři dny po porodu, to mají všechna miminka takové faldíky a zmuchlanou kůži, takže se zatím nedá říct, jestli je po mně nebo po manželovi," dodala.

V dubnu porodí i Vránová

Tento týden, v neděli 10. dubna, očekává příchod svého prvního potomka na svět taky modelka a druhá vicemiss ČR z roku 2001 Andrea Vránová - Kloboučková.