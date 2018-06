Jana Adamcová: Porod byl ukrutný, ale odměna je sladká

Přestože holčička měla přijít na svět až za týden, museli lékaři porod vyvolat, neboť placenta, která zajišťuje výživu, nefungovala tak, jak měla.



Jasmine Anna Adamcová

"Není to předčasný porod, ale porod vyvolaný, který není přirozený, a tak to bylo náročnější. Nestihli jsme ani epidurál, který tlumí bolesti, protože všechno šlo strašně rychle. Bylo to ukrutný, ale musela jsem to zvládnout a ta odměna je sladká," říká Adamcová.

Celou dobu jí byl oporou její manžel, režisér Jiří Adamec, který v motolské nemocnici stepoval už od středečního rána. Kvůli pracovním povinnostem ale porod o pár minut prošvihl.



Jiří Adamec porod prošvihl, ale jen o pár minut

"Dorazil až ve chvíli, kdy mě na vozíku odváželi ze sálu," směje se televizní sporťačka, která si nesmírně chválí personál motolské nemocnice. "Děkuji všem za skvělou péči, především MUDr. Binderovi."

Jana zůstane v nemocnici ještě pár dnů, ale už teď ví, že výchova dvou dětí bude velmi náročná.



Jana Adamcová se synem Danielem

"Domů se moc těším, ale teď, když tu byl Daneček, jsem si uvědomila, jak bude těžké uchránit malou Jasmínku od našeho syna, který ji hrozně miluje a celou by ji zulíbal. Neví, co všechno může provést, a náš největší úkol bude, aby se nic nestalo," dodává Jana Adamcová, která se po fyzické stránce cítí výborně. "Tentokrát se s tím moje tělo popralo lépe než při prvním porodu," uzavírá šťastná maminka.