Jana Adamcová výrazně zhubla, měsíc jedla jen ovoce a zeleninu

„Zhubla jsem ne cvičením, ale opravdu dietou. Jedla jsem měsíc víceméně jen ovoce a zeleninu. Určitě se to dá vydržet déle, ale já jsem si řekla, že už mi to takto stačí,“ prozradila bývalá novácká sporťačka a manželka režiséra Jiřího Adamce.

Držet tak přísnou dietu se jí podařilo v Americe, kde byla bez manžela a nemusela vařit. Jakmile se vrátila do Čech, vše se znovu zkomplikovalo a teď se pomalu vrací na původní váhu. Je ale přesvědčená, že už ví jak na to.

„Všechno je to v hlavě. Tam si to musíte nastavit tak, abyste to vydržela. Nejhorší jsou první tři dny, pak už to jde, pak už ten hlad není ani tak velký,“ říká.

S udržením štíhlosti jí pomáhá především jóga. Právě při cvičení jógy nejvíc pozoruje své tělo a zjišťuje, že by měla opět zasáhnout do svého jídelníčku. „Zejména na bikram józe, kde se na sebe díváte do zrcadla, jsem zjistila, že musím znovu malinko přibrzdit,“ prozradila.

Režisér Jiří Adamec jí v tom příliš nepomůže, protože ten sportu neholduje vůbec. „Manžel žádné sporty neprovozuje, kromě toho, že když má čas, tak se snaží chodit. V tom ho podporuji, protože si myslím, že je hrozně důležité chodit. Nemusíte vůbec sportovat, pokud nejste sportovně zdatní nebo nemáte trénink, ale chůze je hrozně důležitá,“ říká Adamcová, která ke sportu vede obě své děti.

„Šestiletá Jasmínka je sportovně velmi nadaná, takže tančí, chodí na gymnastiku, tenis, golf. Daník je víc lenoch, ale dělá atletiku a golf. Na všechny aktivity je doprovázím, všude s nimi chodím já a je to moje hlavní náplň času,“ popsala.

Jana Adamcová s dětmi

„Já jsem žádné možnosti neměla, kromě piána, protože tam, kde jsem bydlela, nic jiného nebylo. Proto to možná trochu přeháním a chci dětem dopřát to, co jsem mít nemohla. A to jsou ty možnosti. Vozím je po všech možných kroužcích a dopřávám jim všemožné vzdělávání, aby to v životě potom mohly využít,“ dodala.