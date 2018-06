Moderátorka bez práce Adamcová: Nechce se mi už nikomu nic dokazovat

Adamcová odešla v roce 2012 z televize Nova po čtyřech letech, protože se jí nelíbily změny, které v ní nastaly. Z Barrandova, kde moderovala zprávy, ji propustil bývalý ředitel Novy Vladimír Železný na začátku letošního roku, protože se nehodila do jeho konceptu (sám skončil na postu ředitele v březnu - více čtěte zde).

Nyní je manželka režisére Jiřího Adamce (66) bez práce a věnuje se plně výchově svých dětí - osmiletého Daniela a pětileté Jasmínky. "Mám pocit, že se mi už nechce nikomu nic dokazovat a že opravdu nejdůležitější je vychovat ty děti tak, jak si je chci vychovat," říká.

To ovšem neznamená, že by se do televize už nikdy nechtěla vrátit. "Mám plány na práci. Já vím, že nebudu úplně šťastná, když to půjde mimo mě, takže o tom přemýšlím. Mám několik plánů," řekla Adamcová, víc ale prozradit nechtěla.

Pro případný návrat na obrazovku se udržuje stále ve formě. S přibývajícím věkem přišla na to, že střídmost v jídle je lepší než extrémní diety.

"Už jsem před nějakým časem pochopila, že jíst třeba celý den vajíčka nebo jogurt je blbost. Kdyby mě někdo fotil v plavkách a potřebovala bych za tři dny zhubnout nějak víc, tak asi bych musela jíst třeba tři dny rýží natur, ale naštěstí mě v plavkách nikdo nefotí," směje se Adamcová.