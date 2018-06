Adamcová o životě na Floridě: Usínám vestoje i bez dvou deci vína

Jana Adamcová se s dětmi Danielem a Jasmínou odstěhovala na Floridu na dva a půl měsíce. Jezdí za nimi i Jiří Adamec, který je však na Prahu vázán pracovně, a tak nemůže pobývat v Miami pořád. Rodina si Floridu vybrala především kvůli angličtině, kterou chtějí do dětí doslova „nahustit“.

„První velký pokus jsem učinila během letních prázdnin, kdy jsem s dětmi vyrazila na Floridu na měsíc a zapsala je do jazykové školy. Výsledek byl úžasný. Teď jsem je zapsala do řádné státní základní školy. Naštěstí máme vstřícné vedení naší české ZŠ na Hanspaulce, takže nám umožnili odjet na dva a půl měsíce. Učivo samozřejmě musíme na dálku dohánět,“ líčí Adamcová, podle níž je studium jazyka nejsnazší v zemi, kde se jím mluví.

„Děti se anglicky učí odmala, snažím se to do nich hustit ze všech stran, ale dokud si člověk nezkusí žít a mluvit tím jazykem v zemi, kde je ten jazyk mateřštinou, tak je to stále jen jakési učení. Já jsem neměla možnost, jakou chci dát svým dětem. Já jsem se angličtinu musela nadřít. Naštěstí jsem ji odjakživa milovala, takže to pro mě nebyl až takový problém,“ popisuje dál moderátorka, která jedním dechem dodává, že se na Floridě rozhodně nenudí.

„Není to tady žádná válečka, ráno odvedu děti do školy, jdu si zaběhat, něco nakoupit a připravit jim jídlo. Ve tři odpoledne je vyzvednu, a až do osmi nebo půl deváté večer se učíme. Jednak děláme úkoly do americké školy a pak doháníme učivo z české školy. Největší dřina je udržet Daníkovu pozornost na tak dlouho. Neustále odbíhá od stolu a poskakuje po nábytku. Poprvé po dlouhé době usínám ve stoje i bez dvou deci vína,“ směje se Jana Adamcová.

Jiří Adamec s manželkou a dětmi

Zázemí našla rodina v centru Miami ve čtvrti Brickell. Dvoupokojový byt mají v pronájmu. „Máme výhled na bazén i na moře, ale to tady není žádná velká vzácnost, tohle město je plné zátok a zálivů, takže nějaká ta voda je téměř u každého věžáku,“ doplnila.