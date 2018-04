Od čtrnácti let jsem vyzkoušela asi 150 diet, říká Jana Adamcová

Co si představíte pod pojmem štěstí na talíři?

Určitě dobré jídlo. Navíc když má můj muž nějaké pracovní záležitosti, nepřekáží v kuchyni a já si to s tím štěstím na talíři mohu užít. Protože když je doma, do všeho se vměšuje a nedovolí mi vařit zdravá jídla. Já nejsem žádná velká kuchařka a nebaví mě, když vaření trvá dlouho. Takže mám pár osvědčených receptů, které vím, že jsou zdravé a mě baví.

U vás vaří i manžel?

Manžel vaří tradiční česká jídla a já zdravá jídla, většinou saláty, občas něco na thajsko nebo na asijsko, ale zásadně něco, co nevaří manžel. My se vlastně doplňujeme. Já česká jídla nevařím. Manžel si už zvyká, ale děti trochu remcají, jim by stačily hranolky a špagety s kečupem.

Zhřešíte občas, co se jídla a pití týče?

Pro mě je největším hříchem dát si večer dvě nebo tři skleničky vína. Protože potom otevřu lednici a dám si něco, co bych si přes den za normálních okolností nedala. A to je to nejhorší, s čím bojuji.

Přemýšlíte nad tím, co jíte? Chystáte si například krabičky do práce? Nebo jíte, co zrovna máte po ruce?

Já si skutečně chystám krabičky a dělám to už skutečně dlouho. Když jdu někam cvičit, například na bikram jógu, tak je to cesta minimálně na tři hodiny. Tudíž mám opravdu nachystáno.

Věnujete se ještě jinému sportu, nebo jen zmíněné józe?

Kromě jógy ještě pilates. Ale bikram jóga mě uchvátila nejvíc a cítím z toho opravdu velký efekt. Popravdě řečeno jsem i chvilku běhala. Po delší pauze jsem si řekla, že to nebude tak hned a že bude lepší začít chůzí. Takže když mám čas, tak si dám i dvou nebo tříhodinovou procházku po Praze rychlou chůzí a říkám si, že možná budu postupně zrychlovat a dostane se i na ten běh.

Jak dlouho a jak často se józe věnujete?

Už asi čtyři roky, jednou dvakrát v týdnu. Bikram jóga je velmi náročná a je to očistec. Ale mně to velmi pomáhá po operaci zad a myslím si, že nebýt toho, tak skutečně nevím, jestli bych se vůbec ohnula, abych mohla vytřít podlahu. Fakt mi to pomáhá, to teplo je úžasné.

Je pro vás také relaxem?

Určitě a pomohla mi i po mentální stránce, protože mě přivedla k takovým věcem, o kterých jsem dřív vůbec nic nevěděla. Zjistila jsem, že je docela fajn meditovat. Ne že bych to dělala denně, protože to si také žádá čas, ale když mám nějaký drobný problém, něco potřebuji vyřešit nebo jsem ve stresu, tak ty techniky skutečně používám. Je to ten nejlepší relax, který může být. Kromě čtení knížky, samozřejmě.

Určitě jste jako každá žena zkoušela různé diety. Po které jste skutečně zhubla a vydržela u ní?

Od mých čtrnácti let jsem vyzkoušela asi 150 diet. Nejosvědčenější je stravovat se zdravě. Protože to je to jediné, co může vydržet a nemá jojo efekt. Ale samozřejmě se stane, že člověk není úplně ve formě a potřebuje se nechat fotit, něco moderovat, někde vystoupit a ví, že to takhle nedá. Takže pak existují způsoby, které mám ověřené, třeba použít takovou očistnou dietu. Jíst celozrnnou basmati rýži, nebo natural. To jsem si třeba dala i tři dny a pak jsem se cítila dobře. Nemůžu říci, že by to mělo nějaký špatný efekt, ale většinou se potom, jakmile se vrátíte k normální stravě, kila opět vrátí zpátky. Není nad to skutečně se naučit zdravě stravovat a hýbat se. Žádné zázraky se nedějí.