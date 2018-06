Tuna bude dál mluvit za Hušáka. Je to zkušenost k nezaplacení, říká

Mluvčí loterijní společnosti Sazka je nově Lenka Tichá, která stejnou funkci zároveň vykonává u insolvenčního správce Sazky Josefa Cupky. Tichá přebrala veškeré kompetence Jana Tuny, který už není dále oprávněn komunikovat s médii jménem Sazky. Sazka je od pondělí v konkurzu (předchozí článek zde)

V pozici mluvčího Sazky jste po insolvenci skončil téměř z minuty na minutu. Co budete dělat nyní?

Zůstávám mluvčím Bestsportu (společnost, která řídila stavbu O2 Areny - pozn. red.) a budu mluvčím předsedy představenstva Sazky (Aleš Hušák. - pozn. red.).

Jak hodnotíte své angažmá v Sazce, která je nyní v úzkých?

Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a obrovskou školu. Z hlediska krizové komunikace nemůžete dostat lepší. Od svého nástupu jsem prakticky každý den řešil mimořádné situace, nebyl čas se na začátku ani rozkoukat a během celé doby ani vydechnout. Zároveň mně bylo ctí, že jsem poznal celou řadu skutečných profesionálů, ačkoliv to při pohledu z venku kvůli dehonestující kampani tak nemusí vypadat. Ti, kteří se snaží Sazku získat, dobře vědí, proč ji chtějí.

Když jste tehdy pozici mluvčího přijímal, napadlo vás, že by se podobné problémy mohly objevit?

V životě není nic nastálo. A nikdy nic nemáte jisté. Samozřejmě jsem věděl, že nejdu do klidné firmy. Co jsem ale nečekal, bylo to, jak se oni pánové v kravatách, kteří si nyní rozdělali svůj štáb v budově Sazky, budou chovat k lidem. Vždycky zastávám názor, že by se lidé měli chovat slušně. Pokud po vás ale chtějí, abyste prakticky okamžitě vyklidil kancelář, vrátil všechny věci, odstřihnou vás od internetu i tam, kde na to nemají právo, a odmítají vypořádat finanční závazky, které vůči vám firma má, pak to za slušné nepovažuji. Navíc si nedokáži představit, že bych ukončení pracovního poměru kohokoliv nejprve oznámil médiím a pak teprve tomu člověku.

Člověk si v takové chvíli může odnést maximálně ponaučení.

Už jsem se naučil, že teprve čas ukáže, smysl věcí, které se dějí. Každopádně to není konec a i kdyby byl, každý konec znamená začátek něčeho nového. Tak se těším.

Aleš Hušák uspořádal rozlučku pro zaměstnance, byl jste na ni přizván?

Na akci jsem byl. Doktor Hušák tak poděkoval zaměstnancům. Nebral to ale jako rozlučku, protože věří, že Sazka u soudu uspěje.

Mimochodem, kdy jste si byl naposledy vsadit?

Přemýšlím, jestli mám jít dnes.