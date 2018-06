Do Česka se už natrvalo nevrátím, žiju v USA dlouho, říká Jan Tříska

„Přiznávám, že s přistupujícím věkem čím dál častěji přimhouřím oči,“ řekl Jan Tříska. „Do Česka se už nevrátím natrvalo. Žiju v Americe už příliš dlouho a vím příliš dobře, že život není holubník. Jsem spokojen tak, jak to je.“

Herec naposledy přiletěl kvůli roli nerudného starce v seriálu Stopy života, který TV Barrandov odvysílá v pátek večer. Z letiště ho převezli rovnou do Domova důchodců v Novém Městě nad Metují, který patří mezi ty lepší zařízení. Přesto ale prostředí, kde dožívají jeho vrstevníci, na něj dolehlo. Umí si prý představit, že by v domově důchodců skončil on sám.

„Bohužel si to umím představit. Jako herec tu postavu rád hraju, ale jako na Honzu to na mě doléhá. Děsím se toho, bojím se. Mám pocit, že na mě leze nějaká nemoc. Mám z toho fyzické pocity, že ještě chvilku a onemocním. Těším se každou vteřinu, že odsud vypadnu,“ prohlásil během natáčení.

Nevadí mu, že opět hraje nerudného starce, tyrana rodiny. „Nemyslím si, že mi to režiséři dělají úmyslně. Ale možná za to může Král Lear, protože ten byl věčně naštvaný a věčně v konfliktu se svým okolím. A možná i ten Igor Hnízdo, prostě jsem se tak zapsal,“ míní Tříska, který své postavy nesoudí.

„Já postavy nekádruju, nerozděluju je do různých škatulek. Neříkám si, který je hodný a zlý. Je takový jaký je a jak mu osud udělil jeho temperament, životní cestu a vztahy ke svému okolí.“

Jan Tříska

Negativní role ho baví, i když na druhé straně připouští, že ovlivňují i jeho soukromý život. „Jestliže jste na placu dvanáct hodin a celou dobu se na někoho zlobíte a používáte sarkastické poznámky ke svým partnerům, ovlivňuje to vaši duševní hygienu. Já to sice hraju rád, ale jsem z toho nešťastný, že musím být ke svému okolí v podstatě nerudný. Přistihuju se u toho, že i mezi scénami jsem nepříjemný na svoje okolí,“ prohlásil.

Tříska si prý netroufá ohodnotit, jakým rodičem je pro své děti. „Nevím, jaký jsem otec. V tomto směru bych se nechtěl ani moc zkoumat. Doufám, že jsem dobrý táta dvou dcer, v každém případě je mám rád a doufám, že ony mají upřímně rády mě. Jako dědeček nejsem moc k mání, protože moje dvě vnoučata žijí v úplně jiném státě, v Minnesotě a já v Kalifornii, to je strašná vzdálenost,“ dodal.