Jan Šťastný si tajně vzal těhotnou přítelkyni, navlékli si kožené náramky

"Ani to nenazýváme svatbou. Pořádnou veselku budeme mít za rok," řekl pro deník Blesk Šťastný.

Podle herce byla tato svatba pouhou formalitou, protože ji chtěli stihnout před narozením jejich syna, rozhodli se prý ze dne na den.

"Ondrášek se nám narodí už za dva měsíce, a tak jsme už nechtěli celou věc odkládat. Přáli jsme si, aby se syn narodil do legitimního svazku," vysvětlil herec.

Novomanželé chtěli sňatek tajit a i nejbližším to plánovali prozradit až v den narození dítěte.

Opravdová svatba s prstýnky, hostinou a kamarády údajně bude do roka a do dne. A rovněž na zámku Konopiště.

Jan Šťastný

Šťastný se s Petrovou seznámil při natáčení Ordinace v růžové zahradě. Bára si může být jistá, že ji herec jen tak neopustí. Jak totiž tvrdí, ve vztahu je držák.

"V tomhle jsem trošku podobný seriálovému primáři Fryntovi, který nikdy nevstupuje do vztahu s tím, že je to na pobavení či na chvilku. Vypadá jako "promiskuita", ale já myslím, že není. Snaží se vždy do nového vztahu investovat a chce to mít až do konce. Já o sobě tvrdím, že jsem držák, a jestli se něco neudrží, tak si nejsem moc jistý, jestli to padá jen na moji hlavu," prohlásil herec.