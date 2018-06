Mít dítě po osmdesátce je bezohledný. Ale já musel, přiznal Jan Saudek

Pijete, nebo jste na sebe přísný?

No... Tuhle jsem se v půl třetí v noci probral na zahradě. To ještě bylo celkem teplo, ale už na mě padla rosa. A taky jsem převrátil svícen, ale pod svícnem bývá tma. A taky je pravda, že kdo se moc ptá, moc se dozví. Jedné dívky jsem se vyptával, jaký byl její bývalý milenec, a ona mi řekla takové věci, že jsem byl takhle maličkej. Většina českých mužů se domnívá, že jsou skvělí řidiči a úžasní milenci. Ale houby. Měl jsem francouzské milenky, které mi řekly, že nejlepší milenci jsou Jihoameričané. Že Francouzi pořád chlastají pivo a jsou líní. Tohle slyšet od rodilé Francouzky a navíc absolventky Sorbonny je zajímavé. Všechny tři moje francouzské milenky Sorbonnu absolvovaly, ale navzájem se neznaly. Všechny byly bezdětné.

Vy ale děti máte. Třináct, jestli se nepletu.

Na mém životě ale není vůbec nic zajímavého. Už dvanáct let můžu jezdit zadarmo, takže vlezu do tramvaje a nějaká paní se ptá: „Mistře, co je nového?“ A já: „Mám tříletou dceru a ta má šedesátiletou sestru.“ A ona mi říká: „To je normální.“ No je to normální? Zjišťoval jsem, jestli měl skutečně po osmdesátce dítě Charlie Chaplin, ale nebyla to pravda. Já ho mám. A to je dobrý, ne?

Je.

Ne, je to bezohledný. Protože až to dítě půjde k biřmování, tak tu samozřejmě už nebudu.

Tak proč jste si další děti pořídil?

Kdybych mé dámě neudělal dítě, tak mě opustí. Vůbec nejlepší způsob, jak se seznámit s dívkou, je udělat jí dítě. Vřele doporučuju!

V osmdesáti to asi už všem nejde...

Všem asi ne. Já taky chodím mezi dědky. Bývalí mistři republiky, gymnasté, vzpěrači... a jejich jediné téma je televize: „Díval ses včera? Byla tam ta... jak její otec je taky herec. Ten, no víš kdo?“ Mají navíc všichni naslouchátka a skoro nic neslyší. To je skličující.

Sportujete?

Letos jsem ještě přeplaval Vltavu. Chodím na nudapláž, ale tentokrát jsem si prozíravě vzal plavky. Je to přes šedesát metrů, plavalo se mi dobře, trochu mě unášel proud, ale kdybych plaval ještě zpátky, mohl bych se potopit a zhynout, což nemám v úmyslu. Zpátky jsem šel radši po mostě a to se plavky hodily.

