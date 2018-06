Jan Saudek o synovi s partnerkou: Budou mě soudit, ale měli by mlčet

Sára Saudková už před premiérou filmu na kameru iDNES.cz nazvala Fotografa snůškou nesmyslů a prozradila, že zvažuje žalobu (více čtěte zde). Jan Saudek na křtu DVD prohlásil, že se soudem počítá. „Budou mě soudit, ale mám dojem, že když oni jsou teď milionáři a já jsem chudák a předtím to bylo obráceně, tak že by spíš měli mlčet. Ale budou se asi soudit a ještě si užijeme,“ řekl.

Negativy, které mu měl syn s partnerkou odcizit, prý stále nemá, ale už ho to tolik netrápí. „Negativy nemám, ale teď je možné udělat už fotky z digitálních záznamů, takže to není problém,“ prohlásil Saudek.

Podle jeho manželky Pavlíny Saudkové se kvůli penězům nehroutí. „Důležité je, že jsou děti zdravé, on je zdravý, nemá žádné problémy a zbláznit se z toho, že jsou někde peníze, které by měly být jeho, negativy, které by měly být jeho, to není úplně věc, z které bychom si měli lámat hlavu. Neříkám, že na to nemyslíme, že to není nepříjemné, ale není to to životně důležité,“ řekla žena, která dala Saudkovi nejvíc dětí a kterou už fotograf nechce trápit okatou nevěrou, i když stále mluví o prohýřených nocích s lehkými ženami.

„Slavím skoro každý den, akorát teď, protože jsem měl nějaké věci na práci, tak jsem se čtyři dny neožíral s nájemnýma holkama a žil jsem čtyři dny čestně, ale věřte mi, že to k ničemu nebylo,“ řekl.

Energie má Saudek stále na rozdávání a plánuje ji zaměřit na dokončení své knihy. „Chtěl bych dopsat svůj román. Mám ho rozepsaný a zbývá už jen málo. Ale protože teď mi vydali šesté vydání jedné mé knížky z roku 2002 a doufám, že se dobře prodává, tak s tím ještě chvilku počkám, abychom nezahltili trh a lidi neotevřeli krabičku sardinek a tam byl Saudek.“