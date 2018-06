Jan Saudek: Nejsem hodný dědeček

Nejslavnější český fotograf JAN SAUDEK křtí ve středu 16. října svou monografii Realities, která se už prodává v desítkách zemí světa. O ní, o ženách a o úspěchu exkluzivně rozmlouval s MF DNES.

Fotografie Jana Saudka, New York, New York, 1987

Přibližně před dvěma roky mě kontaktovali ze Spojených států, zda bych svolil k jejímu vydání. Nejprve jsem si ověřoval, jestli je nakladatelství dobré. Poslali mi asi deset obstojných knih týkajících se fotografie, autorů jako je Mapplethorpe, Bellocq, Atget, Evans... Přítelkyně jim tedy napsala, aby přijeli jednat. Navštívili mě dva pánové, kteří mi přišli velmi korektní, a navíc smlouva sama byla výhodná, takže jsem podepsal.Dlouho se nic nedělo, ale pak přijeli znovu, a to už šlo o výběr obrázků, kterého se ujali ti gentlemani a já do něj nezasahoval.Převážně z posledních pěti šesti let a ty jsou přinejmenším dosud knižně nezveřejněné.Jestli jsou ty obrázky horší, stejné nebo nedej bože lepší, to už je na laskavém čtenáři. Já sám nemohu své fotografie posoudit.Poněkud mě ohromil. Pánové, kteří fotografie vybrali a také psali předmluvu, jeden je básník a druhý kunsthistorik, měli za to, že močení, které člověk provádí několikrát denně, není tak neobvyklou záležitostí, aby nebylo zachyceno. Z výběru právě takovéto fotografie se mi vyježily zbytky vlasů do takzvaného číra.Je to možné. Nic si nenamlouvám těch pár set tisíc dolarů, co do knihy nakladatelství investovalo, se musí vrátit. A aby nebyla sto- či stodesetiprocentní remitenda, musí být v knize obrázky, které vzbudí údiv, ba i úžas.Prvního září měla premiéru v Tokiu, Kapském Městě, v Novém Mexiku, v Londýně, v Paříži... O distribuci se naprosto nezajímám, stejně tak o výši nákladu, nicméně vím, že se tiskla v Itálii a byla prý tam u dělníků velmi oblíbená.Až nepochopitelný. Nebyl žijící český umělecký fotograf, který by v Americe vydal knihu. Jen reportéři Koudelka a Kratochvíl.O čtyřicet let! Ano, co člověk neudělá do třiceti, to už neudělá. Já ty základní fotografie do té doby měl, ale nesměly se publikovat. A v této knize nejsou, vyšly už dříve. Ten úspěch měl přijít dříve, ale je skvělé, že vůbec přišel. Bylo mnoho umělců, kteří zemřeli v zapomnění a teprve po smrti byli slavní.Samozřejmě by mě to skolilo - upil bych se, umiloval... Jako sláva zabila Elvise. Ale tato země tehdy nebyla zařízena, aby v ní byl někdo úspěšný. Ovšem mimo její hranice by mě to teprve smetlo!Když mě na ulici potká mladá maminka a řekne mi: "Pane Saudku, mám ráda vaše fotografie." Žádné: "Chtěla bych vám stát modelem." Mluvím úplně vážně. Odvrácená strana úspěchu potom je to, že není dne, abych nedostal e-mail se žádostí o peníze.Skvělá otázka. Poradíte mi, Sáro? Já bych řekl, že v Německu, ve Francii. (Slečna Sára: A v Japonsku.) Ano, ano - a v Japonsku. Ale já se nechci uštvat, a tak nehodlám do toho obrovského trhu na Dálném východě pronikat. Ale v Japonsku byl ohlas gigantický.Nicméně tato kniha je připravená v Americe. Nejsem amerikanofil, ale Spojené státy mi připadají ve všech směrech na výši. (Slečna Sára: "Tam je také nejtěžší se prosadit...") Tam se prosadit je vrchol. Jednu knihu jsem tam už před lety měl, ale to bylo pirátské vydání bez mého vědomí a možnosti zasáhnout. Takže toto je má první americká publikace. Ale kdyby mi nabídli udělat knihu třeba v Moskvě, samozřejmě bych souhlasil.Jsem Evropan, a tak jsou mé práce přece jen srozumitelnější Evropanům. Americké myšlení je poněkud zvláštní - třeba sex berou humorně, jako veselou záležitost, že to je legrace. My Evropané, mám za to, že hlavně Slované, tyto záležitosti bereme nesmírně vážně, až panychidně.Lidé o mně nepíší kritiky. Té se mi dostalo jen před lety, po mé poslední výstavě, když jsem vystavoval pro charitu. Takové výstavy by se neměly napadat, protože výtěžek z nich jde na dobročinné účely. Já byl krutě napaden. Ale i kdybych nebyl, stejně už bych tady nevystavoval.Ve světě kromě několika rozpačitých pochvalných poznámek do této chvíle nikdo nenapsal obšírnou kritickou stať. Ta je až v této nové knize.Sám bych rád věděl, proč to tak je. Asi pro mou nezařaditelnost. Chodí kolem mých fotografií ve velkých kruzích. Ale není ve světě fotograf, který by neznal mé jméno nebo něco z mé tvorby.Jsem v podstatě fotograf pro ženské, protože dostávám denně několik e-mailů, ve kterých mi ženy děkují za mou existenci, za moje obrázky. Sám soudím, aniž bych podceňoval mužskou část obecenstva, že instinktivně fotím pro ženy, protože žena životu rozumí a to, co dělám, vidí úplně jinak než muž. (Přicházejí dvě dámy z jakési galerie, které byly u Jana před několika dny kvůli několika jeho obrazům.)Nevím. Myslí si patrně, že s nimi mám něco společného. To není pravda. Tato dáma (Jan myslí jednu z příchozích) vám to potvrdí. Byla tu na návštěvě ještě s jednou dívkou a odmítly mne, takže mi zbyla jenom samohana.Ženy ovládají celý svět, a tedy i já jsem jimi ovládán. Ony mají totiž přesně v geometrickém středu instalovaný ovladač. Ženská jen ukáže kotníček... A chlap - kruh v nose - jde. (Jan funí a předvádí takového "roztouženého" muže.)Úspěch u žen vypadá asi takto: jedete s dámou ve vší počestnosti v automobilu a najednou, protože musíte prudce brzdit, tak jí položíte ruku na koleno - a ona vám ráno, když vstáváte, řekne: "To byl nejsilnější okamžik v mém sexuálním životě, když jste mi dal ruku na koleno." To je úspěch.V minulosti jsem byl absolutně neúspěšný, ač mladý, svalnatý, černovlasý jinoch. Jednou v životě, bylo mi dvacet let, jsem oslovil dívku na ulici - ona se dala do běhu! Utíkala pryč! Dnes je situace už trochu jiná - jsem starý a sešlý, ale nepatrně úspěšnější. On je to spíše takový "úspěšíček". Ale bez svých fotografií bych si ani neškrtnul.Alkoholik, který jednou zabředne do drogy, tak ten alkohol obdivuje více a více a potřebuje ho mít větší a větší množství. Je to závislost. Cítím k nim ještě větší obdiv, ale už nemám tolik sil k realizaci.Chovám se k nim ještě dvorněji, vybraněji, jemněji a nalévám jim dražší nápoje.Chovají se ke mně jako ke starému člověku: uloží mne na lůžko, lehce mne přikryjí, políbí na čelo a každá jde s honorářem ke svému milenci.(Jedna z dam dopíjí pivo. Jan: "Hned vám přinesu druhé. Velmi se mi líbíte!")Před čtyřiceti lety to byl třeba jen karton cigaret, který stál řekněme sedmdesát korun - dělal jsem přesčasy v továrně, tak jsem si to mohl dovolit. Ale nikdy jsem nebyl přitažlivý a vím, že nejsem Karel Gott, abych ty dívky mohl mít zadarmo.Kdyby autorem dítěte byl někdo jiný, tak bych to slečně Sáře neodpustil a odešel bych. Povolal bych za ni náhradu.Už několik let platím jednu dámu, vlastně dvě, pro případ, že by slečna Sára pro mne přestala pracovat. I to jsem totiž vždycky očekával, a skutečně se to stát, tak bych se jí po slovansku uklonil až k zemi a bez zášti, bez hořkosti a zloby bych na ni myslel až do konce života, což doufám bude trvat ještě dlouhý čas.Ne. Třeba bude vynikající, třeba bude průměrná, ale a priori nebudu tvrdit, že má vnučka bude skvělá. Dokud si to neověřím, nemám vysoké mínění. Zbožňuji Sáru a mám rád svého syna, ale to neznamená, že budu milovat vnouče jen proto, že je moje. O to se musí přičinit samo - být nadané a úspěšné.Nejsem žádný hodný dědeček. Mám několik vnoučat - synové mých dcer už jsou dospělí - a můj vztah k nim je jen velmi přátelský. Ale synáčci a dcery mě s vnoučaty neobtěžují. Mám za to, že když si je udělali, tak se o ně mají starat oni, a ne starý muž, který se sotva belhá.