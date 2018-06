Jan Saudek dostal darem polonahou dívku

Eroticky oděná slečna Julie Jana očividně potěšila a nevadila ani jeho přítelkyni Pavlíně Hodkové, která mistra do studia doprovodila i s jejich půlročním synkem Matějem. "Ženu nemůže nikdo darovat, i tady to bylo jen na hodinu, tak je to v pořádku," vysvětlila iDNES.cz. Ovšem Jan té krátké limitované doby trochu litoval: "Bohužel si ji nemůžu odvést s sebou domů, ale i ta hodina je skvělá."



Podle Jana jsou nejlepší dárky láhev pití, které ještě nepil, a žena, kterou ještě nepoznal. Podle Pavlíny mistra ještě potěší barvy na malování a určitě další dítě. Proto jí nedávno k Matějovi slíbil ještě dceru. "Tak doufám, že nedopadnu jako Janova dcera, která teď čeká třetího kluka. Ale kdyby jo, tak bych mezi ně nějak tu holčičku vtěsnala," směje se Pavlína.



"Ale taky by to mohlo skončit jako s jedním Janovým známým, který tak toužil po synovi, že má teď jedenáct dcer," podotýká. Elánu má na to Jan i ve svých dvaasedmdesáti letech pořád dost. Svědčí o tom i jeho pracovní plány. Chystá se vydat další knihu fotografií neznámých, zato však zajímavých lidí.

"Třeba budu u zrodu nějaké nové hvězdy, jako moje dávná přítelkyně, která kdysi v Americe fotografovala ještě neznámého Arnolda Schwarzeneggera, který tam právě přijel z Rakouska." Jan jinak neodmítá žádnou práci pro charitu. "Už na tom dost prodělávám, ale jsem rád, že to pomůže, protože ty moje věci se vždy vydraží hodně vysoko - teď zrovna jedna ubohá černobílá fotografie dokonce za 400 000 korun!"