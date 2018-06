Saudek o nejmladší dceři: Není hezká, ale může jít na plastiku

Tatínkem se stal naposledy Saudek po osmdesátce. Jeho výkonnost by mu mohl leckterý mladý muž závidět. Saudek ale tvrdí, že se cítí být stále mlád a v tom tkví celé kouzlo. A ačkoli on už dalšího potomka nechce, jeho partnerka Pavla Hodková by se dalšímu miminku vůbec nebránila. Možná se tedy dočká dalšího dítěte. Ostatně starost o své ratolesti si patřičně užívá.

„Užívám si to. Opravdu. Nečekal jsem, že po osmdesáti ještě budu mít zdravé dítě. Je zdravá, trochu moc žravá, ale je v pořádku. A pokud jde o to, že není hezká, tak je možnost v dospělosti udělat nějakou plastickou operaci,“ sdělil Jan v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dětí má uznávaný fotograf hodně, ale nejvíce je mu prý podobná právě poslední Josefínka.

„Ostatní děti mi nejsou tak podobné, ale platím na ně stejně. Kromě toho mám ještě jednoho chlapečka a na toho platím alimenty. Ale jenom dvanáct tisíc měsíčně, což je o pět set korun víc, než moje penze,“ doplnil Saudek.