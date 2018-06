Jan Saudek k filmu, který pojednává o tom, jak bývalá manželka připravila fotografa o miliony korun, napsal scénář. V rozhovoru pro Rádio Impuls přiznal, že to bylo pro peníze.

„Dlouho jsem se skrýval a nechtěl o tom jednat, ale režisérka Pavlásková je vytrvalá, má silnou vůli, nakonec se se mnou setkala a já, abych si trochu přivydělal, tak jsem souhlasil. Nakonec ten scénář ovšem nevynesl tolik, aby to stálo za řeč. Bylo to 150 tisíc,“ prozradil fotograf.

Do obsazení mluvit nemohl, ale adepta na hlavní roli měl. „Mně osobně by se líbil rovněž pan Kaiser, ale z nějakého důvodu to nakonec vzal pan Roden a snad to bylo dobrá volba, protože oni se obávali u pana Kaisera, který je výtečný herec a typově mně bližší, že by nepřišel na natáčení a každý den natáčení stojí několik set tisíc korun,“ říká Saudek (recenzi filmu čtěte zde).

Výsledný film Saudek komentovat nechce. „Já už teď z toho filmu nic mít nebudu, tak si přeji, aby se divákům líbil. Ať je pro ně poučením, aby si muži dali pozor na své věci a nebyli tak pitomí jako já. Dejte si pozor na ženy,“ vzkazuje fotograf, kterému bude letos 80 let a zároveň se mu narodí dvanácté dítě.



Jan Saudek je velmi stydlivý muž, říká představitelka hlavní role ve filmu Fotograf.

VIDEO: Jan Saudek: Chtěl jsem, aby mě hrál Oldřich Kaiser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Těším se velmi a pro tu nervozitu možná ani tentokrát nepůjdu střihat tu šňůru. Ale sliby jsou chyby a asi se tam objevím. Už jsem byl předtím a považuji to za největší okamžik svého života a života vůbec,“ říká Saudek s tím, že žádné z jeho dětí není po něm.



„Ty děti naštěstí budou po maminkách a ze mě budou mít jenom nějakou milou vzpomínku, že jsem dělal stojky nebo že jsem je nosil na zádech, ale nebudou mít nic po mně. Neshledal jsem u žádného ze svých dětí, že by bylo nějak mimořádně nadané. Mým dětem je většinou přes padesát, a tak budou pomalu umírat.“

LÁSKA POD LUPOU: Jan Saudek a Pavla Hodková

Se svou současnou manželkou Pavlínou Hodkovou (34) čekají třetího společného potomka a bude to holčička. Vztah jim zatím klape, ale Saudek nevylučuje, že to nebude jeho poslední manželka.

„Do dámy, se kterou jsem teď, jsem byl skoro dva roky naplno zamilován, což jsem nikdy nevydržel déle než jednu noc. A čas od času jsem do ní zamilován znovu. Takže ona je to pravé pro mě, protože nikdy jsem tak dlouho zamilován nebyl. Já bych chtěl ještě tak dva roky, to by mi stačilo,“ dodává fotograf Saudek.