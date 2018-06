Saudek se počtvrté oženil. V Číně si vzal matku svých dětí Hodkovou

"Při obřadu jsme byli jen my, svědci, velvyslanec, konzulka a tři naši společní přátelé z ambasády. Zkrátka malá a klidná svatba," řekla iDNES.cz nevěsta, která přijala manželovo příjmení a bude se jmenovat Saudková.

Novinářka se s novinkou pochlubila také na své facebookové stránce, kde zveřejnila fotku se snubním prstenem. "Přátelé, tak tedy Ano!" napsala k snímku.

Svatbu si pár slíbil už před rokem, když v Lásce pod lupou otevřeně promluvili o všem, co jejich soužití přineslo. "Počtvrté bych to rád zkusil, protože dáma, co se o ni osm let ucházím, ještě nezklamala," prohlásil fotograf loni (více zde).



Pavlína Hodková se narodila v Mostě a do Prahy přišla díky studiu žurnalistiky. Pracovala v několika rádiích, až zakotvila v časopisu Harper´s Bazaar. S Janem Saudkem se potkala poprvé při rozhovoru pro magazín a prvním rande byla prý autorizace článku.

Jan Saudek patří mezi nejuznávanější fotografy u nás i ve světě. Nejčastějším námětem jeho kolorovaných snímků jsou ženy, a to mnohdy velmi kyprých tvarů. Někdy fotil podle obrazů svého dvojčete Káji, sám také maluje, především parafráze vlastních snímků.

Saudek byl ženatý už třikrát. Jednou se rozvedl a dvakrát ovdověl. S první ženou Marií měl dva syny Samuela (50), který žije s bývalou přítelkyní fotografa Sárou (46), a Davida (47). S druhou ženou, také Marií, měl dceru Marii (36). S Petrou Šupovou měl syna Jindřicha (7). Pavla Hodková fotografovi porodila syna Matěje (7) a dceru Annu-Marii (5). Saudek má ještě dceru Karolínu (46) a jeho další syn Lukáš spáchal sebevraždu. Fotograf ale sám s oblibou říká, že si přesný počet svých dětí nepamatuje.