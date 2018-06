Révaiova partnerka změnila image a po šesti letech se vrátila k hraní

„Z těch tmavých a dlouhých vlasů na blond to bylo kvůli seriálu. Cítím se v tom dobře a zatím si to chci takhle nechat,“ pochvalovala si Zuzana Šulajová s tím, že doma se změna opravdu setkala s úspěchem.



Poprvé od narození synů Jakuba (6) a Matěje (4) si partnerka herce a tanečníka Jana Révaie odskočila zase k natáčení. „Ano, je to tak. Byla jsem teď šest let doma s dětmi. Předtím jsem ještě nějakou dobu žila na Slovensku, takže jsem v Čechách nebyla. Je to opravdu po dlouhé době,“ říká.

Ani takhle dlouhá herecká pauza ale herečce nezpůsobila žádnou nervozitu a strach z toho, jestli si bude před kamerou jistá. „Nervozita ani nebyla. Když jsou lidi příjemní a nehází člověku klacky pod nohy, tak to jde samo. Myslím si, že mě to neodradilo, ale naopak se těším na další věci,“ řekla o natáčení seriálu.

Do práce se vrátila i proto, že starší syn už chodí do školy a mladší do školky. Teď je podle ní vhodný čas se věnovat trochu sama sobě a opět být mezi dospělými. V pauze zvané mateřství se herečka věnovala hlavně synům a jen občas si odskočila vyčistit hlavu mezi lidi. Třetí dítě s partnerem zatím neplánují.

Kromě hraní se chce Zuzana věnovat i dalším věcem. „Vystudovala jsem fotografii, takže jsem vždycky fotila a nebo jsem dělala grafický design. Bavilo mě dělat filmové plakáty nebo fotit při natáčení filmů, takže jsem se stále okolo toho motala a úplně jsem nikdy nevypadla, ale teď to chci střídat,“ dodala.