Jan Révai se letos ožení

"Opravdu jsem všechno dělal pro to, abych měl úspěch v práci, na jevišti a na obrazovce. Například v minulé divadelní sezóně jsem hrál celkem ve třinácti rolích," prozrazuje Jan.



"Do Nového roku jsem vstoupil přímo pravou nohou, s klidem a docela po svátcích odpočatý. Mám teď trochu víc času, tak chodím hodně do posilovny, abych si udržel postavu. Mám to dokonce v plánu, že se letos konečně se svou přítelkyní Danielou ožením," svěřuje se.

Čeká ho přímo křehký vztah

V seriálu Velmi křehké vztahy (dříve Rodinná pouta) se Jan Révai v roli inženýra Krátkého, manažera nemocnice, věnoval především budování kariéry a vydělávání peněz.



"Tato postava mi v poslední době nedávala příležitost mít milostné románky se ženami, jako tomu bylo zpočátku. Můj inženýr Krátký se dal výlučně na vydělávání peněz a kariéru. A pořád se prezentoval jenom jako nějaký padouch," svěřuje se dvaatřicetiletý herec.



"Ale pokud diváci a především divačky u tohoto seriálu vydrží, tak je mohu ujistit, že konečně budu mít zase na obrazovce nějaký ten přímo křehký vztah. Tak už se na něj sám těším," usmívá se herec.

Za sněhem pojede do Alp

Současná teplá zima mu vůbec nevadí. Dokonce se už těší na jaro, ale zimu si přece jen bez sněhu nedovede představit.



"Opravdovou zimu jsme si letos zatím vůbec neužili. I když mi to docela příjemné předjarní počasí vůbec nevadí a na opravdové jaro se moc těším, protože hned vyjedu na motorce, tak přece jen trocha mrazu a sněhu by nevadila. A abych měl jistotu, tak se chystám ještě do Alp, abych se projel na snowboardu. Bez toho by pro mne zima nebyla zimou," dodává Jan Révai.