Jan Révai poprvé o dvouletém synovi: Jsem normálně podělaný otec

Jan Révai nepatří mezi umělce, kteří by soukromý život příliš ventilovali. Když se ale dostane na téma dítě, zábrany jdou stranou. Syn Jakub mu výrazně zamíchal žebříčkem hodnot.

"Pro mě je to samozřejmě největší životní role, i když to zní jako klišé. Ale je to pravda. Jsem normálně podělaný otec, který to žere se vším všudy. Ráno s klukem vstávám, večer s ním usínám, pokud tedy nejsem na představení," řekl iDNES.cz Jan Révai.

Jan Révai s přítelkyní Zuzanou Šulajovou

Malý Jakub se narodil před dvěma lety. Tedy krátce poté, co známý herec ukončil manželství s moderátorkou Danielou a zamiloval se do kolegyně z divadla Zuzany Šulajové. "Užívám si to na sto procent. Jsem maximálně spokojený a šťastný a celá rodina kolem," dodal.

Tělocvikář s knírem

Jan Révai bude již brzy jednou z hlavních posil druhé řady seriálu Gympl, který TV Nova uvede na jaře. Zahraje si tělocvikáře.

"Jsem postava jménem Aleš Nezval zvaný bachař. Je to týpek, který má svůj svět, jelikož je bývalým vojákem," slibuje herec, který je rád, že kvůli roli nemusel příliš měnit zevnějšek.

Jan Révai a Květa Fialová si nově zahrají v Gymplu. V seriálu zůstávají i Kristýna Leichtová, Ondřej Brzobohatý, Daniela Šinkorová i Václav Kopta.

"V tomhle formátu se na to až zas tolik neklade důraz, kondici mám dobrou už dlouho, navíc se pořád nějak hýbu, takže nic zvláštního jsem kvůli tomu neudělal. Tedy kromě toho, že jsem se trochu víc ostříhal, aby to vypadalo lépe. Vymyslel jsem si jen malou hereckou berličku, tedy knírek, který ještě víc podtrhuje jeho - nechci to nazývat slizkost - ale tu povahu," dodal Jan Révai, který dál setrvává i v divadelních představeních.