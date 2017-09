Jsou lidé hloupí a chytří. Bohužel těch prvních je víc, říká Jan Révai

Pořád jezdíte na motorce po světě, nebo jste spíš teď v Česku?

Ono to není tak, že bych byl nějaký cestovatel a věčně byl někde na cestách. Přece jen mám rodinu, mám také svou práci, ale snažím se vymezit si prostor na to, abych mohl vypadnout a vyčistit si hlavu. Nedávno jsem se vrátil z Bosny a Hercegoviny, s kamarády jsme si tak trochu zatrénovali v off-roadu. S Pavlem Liškou plánujeme další cestu, už to tedy nebude v pořadu Cestou necestou, ale bude to čistě náš projekt, který ještě nemohu úplně do detailů popsat. Můžu říct jen to, že na to máme určený vymezený čas příštího roku, a to leden, únor a březen.

Navštívíte místa, kde jste třeba ještě nebyli?

Samozřejmě. Hodláme odcestovat do Střední Ameriky a jet z Panamy do Mexika.

Na motorce je to nejen dobrodružné, ale občas i velké nebezpečí. Zažili jste nějaké krušné chvilky, které ale nebyly ve vašich pořadech s Pavlem Liškou?

Musím říct, že nás nepotkalo žádné nebezpečí. Většinou jsou to různé předsudky vůči těm zemím a lidem, kteří tam žijí, ale když se k nim chováte hezky, tak se k vám také chovají hezky.

Co řidiči aut? Jak se k motorkářům chovají ve světě?

Je pár pitomců, kteří rádi neuhnou nebo tam naopak ještě stočí volant a udělají myšku záměrně. Nechci říct, že mi to přijde přirozené, ale jsou lidé hloupí a lidé chytří. Těch hloupých je občas víc. Na motorce je ale důležité být pořád ve střehu.

A jak jste to měl s létem? Práce, nebo odpočinek?

Já pracoval celé léto. Dokončovala se druhá série seriálu První republika a pak jsem začal točit druhou sérii V.I.P. vraždy. Vedle toho jsme s Pavlem Liškou vzali ještě jeden takový pořad, kdysi se jmenoval Auto Moto Revue, teď se bude jmenovat jinak. Takže v návaznosti na naše motorky a vztah k motorismu budeme provázet, co se týče automobilismu a motorismu. Ani v divadle jsem nezahálel. Na Hradě v Shakespearovských slavnostech jsem hrál ve hře Mnoho povyku pro nic. Po prázdninách to není jiné, protože mám práci až do příštího léta, což je pro mě skvělé.

Kde nabíráte energii? Třeba právě na motorkách?

Jednak na motorkách, druhak na koních a pak samozřejmě z dětí. Ony tedy také dokážou energii vysát. Ale když nad tím mávnete rukou, zmáčknete je, tak ta energie tam je.

Jan Révai a Zuzana Šulajová

Děti se většinou po rodičích trochu opičí. Nebojíte se, že nasají i ony z vás tu vášeň a budou chtít jezdit na motorkách?

Ať chtějí, to je dobré. Já už jim slibuji, že koupím malou a budeme jezdit všichni. Zuzanka to samozřejmě slyší trochu nerada, ale jsou to kluci, to půjde.

Vy rád sportujete, hrajete tenis, hokej. Jste v tom dobrý?

Já nejsem odborník ani v ježdění na motorce. Hokej hraji dvakrát týdně. Tenis mám rád a je mi docela líto, že ho hraji tak málo.

Jste hravý a soutěživý?

Hrozně hravý a hlavně bojovný. Já nic neodpouštím a nic nenechávám náhodě. Někdy se to vyplácí.