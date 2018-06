Jan Révai hýčká manželku cennými dary

Perly provázejí šťastnou mladou paní už od svatby. "V perlách jsem se vdávala, je to moje srdeční záležitost. Tahle je opravdu nádherná, je to ruční práce," říká Révaiová. Na party klenotnické firmy, jejíž tváří je Taťána Kuchařová, ji ovšem cenný dar ze zlatnictví kolegy jejího manžela Jindřicha Hrdého nezdobil. "Zapomněla jsem ho bohužel doma," vysvětlila.

Party v luxusní restauraci SOHO manželé využili k oslavě narozenin a to hned jich obou. "Já mám narozeniny dnes a Honza je měl v únoru a tak průběžně od té doby slavíme dohromady již osmašedesáté," říká Révaiová. Ta pracuje jako zahraniční zpravodaj Slovenské televize a zahrála si také v Ordinaci v Růžové zahradě. Jan Révai je naopak hrdinou seriálu Velmi křehké vztahy. Pět let považuje za poměrně dlouhou dobu a nebránil by se změně.

"Na seriál je to už docela dlouhá doba. Vážím si toho, je to báječná práce a ani ponorková nemoc se mezi námi neprojevuje, změna by ale docela přišla vhod. Kdyby byl nějaký film, bylo by to fajn," říká Révai. Práce v divadle má ale dostatek, během prázdnin ho čekají na Hradě Shakespearovské slavnosti a přestože si letošní divadelní sezónu zakázal zkoušet novou věc, přijal roli v Tančírně. "Přistoupil jsem na zkoušení jen kvůli tomu titulu. Zkoušíme v Divadle Radka Brzobohatého a premiéra bude v září," uzavírá Révai.