VIDEO: Liška v Jerevanu balil holky a vyžebral si na chleba

Ještě před příjezdem do Jerevanu všichni nocovali u horského jezera Sevan, které je největším jezerem na Kavkaze.

"Tohle je na tom to nejkrásnější. Že jedeme, nevíme kam, nevíme to dobrodružství, co objevíme a pak objevíme takovéto nádherné místo," pochvaloval si Pavel Liška, kterému se však líbilo i v arménské metropoli.

"Vypadají mile. Navíc ty holky nejsou tak cudné jako Gruzinky," zhodnotil herec Arménky a společně s Janem Révaiem se pak pokusili některé z nich sbalit. Krásky však jejich šarmu odolaly.

Pavel Liška ovšem v Jerevanu také vydělával. Posadil se u jednoho domu a nahodil psí výraz. Kolemjdoucí lidi mu do přilby naházeli drobné peníze. "Mám na chleba," zhodnotil svůj výdělek.

S herci se na výpravu Moto Cestou Necestou vydal také motorkář Egon Kulhánek, režisér, kameraman a fotograf v doprovodném vozidle, kteří z výpravy natočí dokument.

Herecká dvojice se na své cestě nevyhnula karambolům v Gruzii (více zde), navštívili rodný dům Josifa Stalina i klášter na gruzínsko-ázerbájdžánských hranicích (reportáž najdete zde). Výprava se z Kavkazu zpátky vrací 14. září.