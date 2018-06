Jako vlasatý jsem hrával prince, chlubí se Jan Přeučil

"Když jsem byl vlasatým chlapcem, tak jsem hrál i prince. To je hodně hodně dávno. Ale bohužel od svého prvního filmu Smrt v sedle jsem zařazen do těch padouchů, mužů na šikmé ploše. Takže tam mě režiséři obyčejně obsazují. Já ty role hraji velice rád, musím říct, vychutnávám si je," řekl Přeučil, kterému v době natáčení jeho prvního filmu bylo 21 let.

Herec se ve formě udržuje plaváním, které kdysi dělal závodně. Teď si chodí zaplavat do pražského Podolí, kde se potkává i se svými kolegy.

"Miluji plavání, a jak můžu, tak si chodím zaplavat, protože je to ohromný sport a vřele to všem doporučuji. Na klouby, dýchání, srdíčko a vůbec pročištění si myšlení je to vynikající věc. Do Podolí chodí Jitka Molavcová, Vlasta Harapes, Dalimil Klapka a Marek Vašut. Tam je plejáda kolegů," prozradil herec.

Nad divadelním představením u bazénu zatím prý neuvažovali, ale je to podle něj dobrý nápad. "Proč ne? Možnosti, kde hrát divadlo, jsou neuvěřitelné, v tom je ta neuvěřitelná magie divadla, protože život sám o sobě je veliké divadlo," dodal.