Jan Onder provede Miss World. Má i vlastní taneční pořad v televizi

Šoumen Onder se ale stane i oblíbencem dětí. Na novém kanálu České televize Déčko začíná dvakrát týdně vždycky odpoledne učit tancovat ty nejmenší od čtyř do deseti let v pořadu Taneční hrátky z Honzou Onderem. Televize si ho vybrala a oslovila. Desetiminutové Hrátky vysílá Déčko od středy.

Jan Onder - tanečník z Lokte, 28 let

- studoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem

- vede klub sportovního tance v Sokolově

- s partnerkou Lucií Hunčárovou se věnuje sportovnímu tanci, účastní se oficiálních soutěží

- vede v Sokolově taneční kurzy pro začínající dospělé a mládež

- v roce 2008 vyhrál StarDance po boku herečky Dany Batulkové. V roce 2012 zvítězil s vicemistryní světa ve skoku o tyči Kateřinou Baďurovou

- letos si ho pořadatelé vybrali znovu a ve StarDance (bude se vysílat na podzim v České televizi) mu přidělili Miss World Taťánu Kuchařovou

S třiceti pěti lekcemi tanců od národních, přes standardní, až po latinskoamerické vystačí dětská stanice až do prosince. Scénář ke všem vymyslel Onder sám, dostal k tomu volnou ruku. V pořadu účinkuje spolu s taneční partnerkou Lucií Hunčárovou a čtyřmi dětskými páry.

"Všechny díly jsme předtočili už v červnu a v červenci. V každém pořadu učíme děti zábavnou formou jeden tanec. Některé jsou i veselé - mazurka, kozáček, tanec Jožina z bažin, disco, lambada. Doufám, že to vyjde, měla by to být velká legrace," láká k obrazovce osmadvacetiletý muž.

Mezi dětmi se pohybuje často a rád. Studoval pedagogiku a s Lucií Hunčárovou vede mládež v tanečním klubu MDK Sokolov. "Víme, jak na to, děti nás mají rády."

Děti učí kroky i společenskému chování

Děti se kromě tanečních kroků naučí lépe pracovat se svým tělem, vnímat rytmus a nenápadně si osvojí základy společenského chování. Onder tuší, že naučit školáky a předškoláky za deset minut složité kroky a otočky, je nesmysl.

"Spíš je vedeme a motivujeme k pohybu, aby se zvedli od počítače nebo z křesla u televize. A zároveň aby se pobavily. Do Hrátek jsme zařadili i posilování a protahování."

Odvysílané díly Hrátek se objeví na webových stránkách České televize. Děti si pak mohou výuková videa pustit a zopakovat kdykoliv. "Při natáčení pochytaly tanec velmi rychle, tak snad se to podaří."

Teď už se ale Jan Onder naplno věnuje přípravě na další ročník televizní StarDance. Pořadatelé oznámí složení párů až za dva týdny, s jistotou se už ale mluví o tom, že loketský tanečník povede Miss World Taťánu Kuchařovou.

Ta by mohla jezdit za Onderem na tréninky do Sokolova. Bývalo to zvykem už dříve, když v roce 2008 trénoval na vystoupení s herečkou Danou Batulkovou a v roce 2012 s tyčkařkou Kateřinou Baďurovou (více čtěte zde).

"Moje hvězda rychle zhasne," připravoval se na ústup ze slávy hned po úspěchu ve StarDance před pěti lety. Spletl se. Prorazí oblíbený Jan Onder znovu a potvrdí, že každou účast umí proměnit v triumf?