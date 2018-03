V normálním, zdravém vztahu se nežárlí, míní Jan Onder

Poprvé jste do společnosti vyvedl novou přítelkyni, ale hodně času trávíte i se svou taneční partnerkou. Nežárlí Lumíra?

Nežárlí. Je herečka, takže si myslím, že pro to má trochu pochopení. Ona také hraje se svými hereckými kolegy a máme to tak hezky a jasně nastavené. Je to nové, čisté, pohodové, takže si myslím, že to je všechno v pohodě.

A vy žárlíte?

Já si myslím, že v normálním, zdravém vztahu se nežárlí. Možná velmi decentně a lehce. Ale já to tak nemám. Respektuji to a věřím jí.

Budete ji učit tančit?

Tančit ji učit asi nebudu, ona to umí. Dokonce společenské tance tančila.

Máte na sebe vůbec čas? Přeci jen skloubit herectví i tancování není úplně snadné.

Já jsem si pořídil byt v Praze, takže spolu bydlíme a čas na sebe máme. I když je to samozřejmě složitější, najít termíny, kdy bude volno a kdy se třeba někam pojede. To je někdy peklo, ale když se chce, tak to jde.

Máte taneční kurzy nejen v Praze, ale i v Karlových Varech. Není to dojíždění náročné?

Někdy je to trochu náročnější, ale je to práce, která mě baví. Já to dělám rád a na ty svoje ovečky se vždycky těším.

Jste nejen tanečník, ale dokonce jste nazpíval duet s Evou Pilarovou.

Je to takový můj dětský sen, který se mi splnil. Komu by se nelíbilo mít duet se Zlatou slavicí? Já jsem na základní škole miloval hudební výchovu, vždycky jsem rád zpíval a trochu jsem brnkal na kytaru, ale velmi lehce. Zpívám celý život, nejvíc v autě. Před dvěma lety jsem začal hrát ve studiu Ypsilon a tam jsem při představení nucen trochu zpívat. Začal jsem brát hodiny zpěvu. Pak jsem se na jedné akci potkal s Evou, která mě sama oslovila, jestli bych s ní nenazpíval ten duet.

Zůstanete u zpívání v divadle, nebo máte vizi vydat vlastní CD?

Mám takový plán, že bych něco vytvořil, to by mě hrozně bavilo. Udělat si něco pro radost. Ale kdo ví? Teď maličko moderuji, dokonce budu coby moderátor působit i na Zlínském festivalu, takže je vidět, že se člověk tak nějak posouvá. Nemůžu celý život jen tančit.

Po rozchodu s Lucií Hunčárovou, máte i novou taneční partnerku.

Já jsem nechtěl zakrnět, chtěl jsem v tom pořád být v kondici. Samozřejmě dělám spoustu různých vystoupení na plesech a akcích, takže je hezké, když to člověk pořád umí. S mou novou taneční partnerkou hodně trénujeme, daří se nám tak, že se chystáme na konci dubna na taneční soutěž do Itálie. Díky tomu drilu mám na čele takový šlic. To se mi stalo nedávno při tréninku. Ono je to tancování docela nebezpečné.

Občas tančíte a vystupujete s Danou Batulkovou, se kterou jste vyhrál vaši první StarDance. Jak to máte s ostatními partnerkami ze soutěže?

Mám v podstatě každý týden vystoupení s Danou Batulkovou, Katkou Baďurovou nebo se svou taneční partnerkou Lucií Sloukovou. S Taťánou Kuchařovou moc netančíme, protože má málo času. Ale s Katkou a s Danou jsme tým. Jsou to mé dobré kamarádky, skvělé holky a mám je hrozně rád.