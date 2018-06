Jan Nedvěd vede bitvu se zákeřným protivníkem

"Psát pod tímto tlakem, to se nedá přirovnat k žádnému pocitu. Je to prostě součást mého života. Přesně vím, co chci lidem v písničkách říkat. Ježíš kdysi pravil: ´Buďte k sobě laskaví a svět bude jiný.´ A to je přesně ono. Kdysi jsem dobro povýšil nade vše a chci je dávat svým posluchačům. Proto musím spěchat, ještě jsem neřekl všechno, co mám na srdci," svěřil se Nedvěd.

Před časem vzbudil pozornost písničkářův výrok, že se v pětašedesáti upije k smrti u cimbálu. Nedvěd se však nad svými slovy pouze usmívá a tvrdí, že exhibiční odchod ze světa v žádném případě neplánuje. "To byla nadsázka. K smrti se upít nechci. Ovšem v pětašedesáti chci říct dost a odejdu na odpočinek. Konečně budu mít čas odpočívat, věnovat se svému soukromí a splnit si některé sny. Například bych odjet na dovolenou do Kanady a pozorovat medvědy. Toulat se po lesích okolo Sázavy a stavit se u bráchy Františka v Lukách pod Medníkem. Chtěl by se jej totiž zeptat na spoustu věcí, na které teď nemáme čas," zamyslel se Jan Nedvěd.

Život se s populárním písničkářem příliš nemazlil. Během několika měsíců se rozvedl s bývalou manželkou Hankou a přežil silný záchvat mrtvice. Nedávno se rozešel s přítelkyní Pavlínkou.

Jeho písničky jsou ale plné poezie a života. "Mým velkým vzorem je Ota Pavel. Kdysi napsal, že lidé mají všechno dělat tak, jako by to dneska bylo nejhezčí a naposled. To je prostá a přitom úžasná myšlenka. Myslím, že žít naplno a přitom jako slušný člověk není moc složité," zamyslel se písničkář.

Nedvěd se intenzivně připravuje na jarní turné po Spojených státech amerických. Vystoupí jako host na hudebním festivalu a pro naše krajany odehraje pět samostatných koncertů. "Budeme hrát v Los Angeles, v Chicagu a v dalších městech. Ameriku jsem už jako zemi poznal, ale hrozně se těším se na naše lidi, kteří tam žijí daleko od své původní vlasti," usmál se Nedvěd.