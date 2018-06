Jsem rád, ale moje Pavlínka je radši, říká Jan Nedvěd o roli v seriálu

„Jsem už v důchodu a šetřím se, ale nabídku hrát v Ordinaci jsem nemohl odmítnout. Byl to i můj sen a hlavně jsem tím potěšil i mou Pavlínku,“ řekl zpěvák.

Díl, který je současně jubilejní, se bude hrát o Vánocích a zpěvákova úloha je více než jasná. „Hraju sám sebe. Na Štědrý den mám koncert v kostele, na který se přijdou lidé z Kamenice podívat. Moje Pavlínka má tenhle seriál moc ráda, relaxuje u něj a žije jím. Měla z toho obrovskou radost. Možná ještě o trochu větší než já,“ zaradoval se po natáčení Nedvěd.

Do seriálu se dostal díky herci Petru Rychlému, který se v první řadě show Tvoje tvář má známý hlas proměnil právě v Honzu Nedvěda. „Potkali jsme se s Petrem, když jsme spolu natáčeli písničku Kohout, a já jsem mu prozradil své přání - zahrát si s ním v seriálu. Takže mi to nakonec produkce z televize dala k narozeninám,“ vysvětlil zpěvák.

Přiznal ale, že se nyní snaží hlavně odpočívat a den nejraději tráví doma. „Natáčení bylo opravdu dlouhé a náročné, ale za tu zkušenost jsem nesmírně rád. I nervozita na place ze mě rychle opadla. Pan režisér mi řekl, ať jsem tam sám za sebe, a já jsem to tak udělal. Byl to pro mě takový koncert po dlouhé době,“ řekl.

Šlo o jeho první seriálovou zkušenost a na place ho už prý nikdo neuvidí. Věnovat se chce hlavně mladé manželce. „S Pavlínkou máme opravdu krásné manželství. Prošli jsme jeho krásným vývojem, ve kterém bylo všechno, co v manželství má být. Je to krásné, ale musíte mít vedle sebe toho pravého, a to já poznal právně v ní. Mám ji neskonale a hluboce rád,“ dodal.

Nedvědova svatba přímo na pódiu: