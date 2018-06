Jan Nedvěd: K Havlovi smí jen pár vyvolených

"Chtěl bych se ale především dožít toho, aby pan prezident pozval na Hrad slušné lidi. Aby tam chodili ti, kteří si to opravdu zaslouží. Dnes k němu může přijít jen skupinka vyvolených," řekl Jan Nedvěd.

Písničkář tvrdí, že pokud by dostal možnost hovořit s Václavem Havlem, chtěl by položit prvnímu muži ČR mnoho otázek. Nepředpokládá ale, že se mu jeho přání někdy splní.

"V první řadě bych se Václava Havla zeptal, zda je kapitalismus opravdu ta nejlepší forma státního uspořádání. Sám za sebe bych mu řekl, že se mi český kapitalismus moc nelíbí. Mým přáním je zřízení, které by se snad dalo nazvat humánním kapitalismem. Prostě by se muselo počítat s tím, že ne všichni lidé jsou poctiví. A samozřejmě, že ne všichni mají schopnosti uživit se. Jednou tomu tak určitě bude. Předpokládám ale, že až tak za sto let," usmál se Nedvěd.

Nedvěd také přiznal, že jej občas rozčiluje chování české politické elity. "Vadí mi spousta věcí, které se ve vysoké politice dějí. Politici si schvalují zákony pro své děti, nebo jak se jim co hodí do krámu. Vozí si za naše peníze zadky v autech s houkačkami a takový život se jim moc líbí. Mně to prostě vadí. Na druhé straně chápu, že jsou to jenom lidé, jako jsme my všichni. Ale mají moc a využívají toho," zamyslel se Jan Nedvěd.