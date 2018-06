Jan Nedvěd se oženil během koncertu, s manželkou chce dítě

"To nenapadlo mě. Představte si, že jsme šli někde s televizí nějakou a nějaká pani to řekla a já jsem si řekl: to je dobrej nápad. Ale nemyslel jsem na to, že bych zveřejnil svou svatbu. Tu bych si udělal rád v soukromí. Ale chci zveřejnit to, že to jde. Že dva lidi, kteří se maj opravdu rádi, tak ať se vezmou, ať je jim patnáct nebo šedesát," vysvětlil Jan Nedvěd pro Revue iDNES.cz.

Před obřadem byl trochu nervózní a opakoval si celý scénář večera. Věděl přesně, po které písni se půjde do zákulisí převlékat, zatímco jeho bratr František bude hrát své sólové skladby, následně se taky ztratí v zákulisí a nahradí ho jeho syn Vojta Nedvěd.

Pak už přišel na pódium Jiří Pomeje, který celý koncert bratrů Nedvědů v Lucerně včetně svatby organizoval. Na pódiu přivítal ženicha Jana Nedvěda a jeho nevěstu v bílém Pavlínu Jiráskovou.

Jan Nedvěd se oženil v Lucerně První manželský polibek

Za svědky šli Nedvědovi sourozenci. Oddávající Oldřich Lomecký přivítal v netradiční obřadní síni i tisíce svatebních hostů a z Pavlíny Jiráskové se po klasickém obřadu stala paní Nedvědová.

Za zvuků Tučného písničky Báječná ženská pak přijímali novomanželé gratulace i svatební dary. Kytici hodila mladá nevěsta do publika. Po přípitku už ale oba bratři znovu zasedli s kytarami k mikrofonu a dojemnou událost završili svým Valčíčkem.

Jan Nedvěd (vlevo) s bratrem Františkem zazpívali největší hity své čtyřicetileté kariéry.

I když se Pomeje postaral v zákulisí o bohatý raut, Nedvěd chce oslavit svatbu soukromě. "Oslava nebude. Pozvu si jen tu nejužší rodinu. Bratra, sestru, Vojtu s dětmi. Jen osm, deset lidí. Tam si dáme svíčkovou a knedlíčkovou polívku a spíš si popovídáme o tom, jak ten život uspořádat dál. Nezapomeňte, že může přijít děťátko a já už tu nemusím být, může se stát, že dojdeme do problémů, kdy budeme potřebovat pomoc od těch lidí okolo nás. Tak o tom si budeme povídat," řekl Nedvěd, který by s manželkou rád měl dítě.

"Já bych byl pro, ale Pavlínce se moc nechce. Já nevím, jestli mluví pravdu, nebo nemluví. Nechme to na ní. Ona je žena a je to pro mě nejlepší žena na světě, jak v charakteru, tak přes to materiálno. Domek, v kterém já bydlím, je její. Já už nemám nic jiného než ji s domkem. Já se dobře oženil," smál se písničkář, který spolu s bratrem v Lucerně dostal platinovou desku a pokřtil nové CD.

Svatební cestu stihli Nedvědovi už v předstihu. "Ta už byla. V Řecku jsme seděli, sami, celej večer. Ještě nám dal pán výhled do ulice, na ty obchůdky a na lidi, takže jsme tam seděli tři hodiny, k tomu jsme si nechali dát na talířky všechny možný věci, upíjeli jsme pivko a máme z toho nádherný video. Dal jsem si tam telefon, který natáčí tak průměrně, a opravdu tu hodinu toho svatebního večera mám natočenou pro děti a i pro nás," popsal Nedvěd.

"Po svatbě budu teď mít čtyři dny volna, to akorát doma dodělám, co jsem nestih za ty dny, co jsme hráli a byli v Řecku, a pak jedu zas na šňůru. Pak mám zas chvíli klid, to obstarám věci kolem výměny občanek a tak a znovu jedu na šňůru," dodal.