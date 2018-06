Jan Musil: Registrace je k ničemu, není to jako svatba

Musil své registrované partnerství už ukončil. "Bylo to složitější než rozvod," prozradil v Show Jana Krause.

"Ale jinak ta registrace je k ničemu. Jde jen o papír. Není to jako svatba. Neřeší majetek, práva, nic. Představoval bych si, že jednou by to mělo být tak, že bude povolená svatba i pro homosexuální páry," řekl Musil.

Moderátora Jana Krause také upozornil, aby ohledně své sexuální orientace nedělal unáhlené závěry. "Znám muže, na kterého to přišlo v pětapadesáti, na jiného v osmapadesáti. Zakoukal se do podřízeného a bylo to. Prostě nikdy neříkejte nikdy. I já mám dvě dcery. Člověk si neporučí," shrnul.

Musil má teď mladého partnera, ale s bývalou manželkou mají hezký vztah. Byla první, kdo se o jeho orientaci dozvěděl.

LÁSKA POD LUPOU: Honza Musil a Patrik Pumr

"Měli jsme jedno dítě, byl jsem na vojně, přijel jsem na návštěvu domů a přiznal jsem jí, že se mi v kasárnách líbí jeden kluk. Nejdřív jsme si říkali, že se to možná změní, ale nezměnilo. Pak jsme měli druhou holčičku. Ale já jsem se čím dál víc koukal po klucích a pak jsme se domluvili, že se rozejdeme. Ale stýkáme se všichni pořád, máme se rádi a já jsem rád, že jsou holky tak chytré, že to všechno takhle vstřebaly a přijaly."

Jana Synková, Jan Musil a Miroslav Posád v Show Jana Krause

Kromě Jan Musila si Jan Kraus pozval do své show herečku Janu Synkovou a mistra republiky v míchání tataráku Miroslava Posáda.