Honza Musil: Nemoc jsem nevykřikoval do světa. Teď je ale jiná doba

Co vás přimělo dorazit na akci spojenou s prevencí rakoviny?

Jezdím po republice a moderuji různé akce. Kontakt s publikem je to nejvíc. Slovo přimělo bych v tomto případě nepoužil. Byl jsem pozván ředitelkou nadace Rakovina věc veřejná, protože se řady jejich akcí účastním pracovně a toto byla první, kterou jsem si užil jako divák. Navíc akce byla propojená s rakovinou a o tom se hovořit veřejně musí.

Sám máte zkušenost s vážnou nemocí. Onemocněl jste s lymfatickými uzlinami. Naopak vy jste to tajil. Proč?

Netajil. Jen jsem to nevykřikoval do světa. Věděli to ti, kteří to vědět měli a museli. Rodina a kolegové v práci. Nemocný člověk má jiné starosti než o nemoci mluvit na veřejnosti. A dnešní mluvení o rakovině je jiné. Doba je jiná. Daleko více rakoviny se vyléčí a zase si nenalhávejme, že to jdeme „troubit“ do světa. O rakovině se mluví a to zvláště tehdy, má-li ji člověk za sebou a pomáhá tak těm, co jí teprve onemocněli nebo onemocní. Důležité je to nevzdávat to a nepodlehnout panice. Vnitřní síla je velmi důležitá stejně jako pocit a vědomí, že jsou lidé, kterým na vás záleží.

Změnila vás tato zkušenost s vážnou nemocí?

Vždy se stane, že vám nemoc něco vezme a něco dá. Jsem díky této zkušenosti mnohem klidnější, nic mě hned nerozhází a žiji klidný život bez stresu. Snažím se lidem dávat radost a vyloudit na jejich tvářích úsměv.

Úsměv jste rozdával i na akci v Olomouci, kam jste vyrazil s novým partnerem. Čím vás zaujal?

Soukromí si nechám po těch letech pro sebe. Podstatné je, že jsme dorazili spolu. Nebudu mluvit o tom, že je fešák. To každý vidí. Je pracovitý a to co dělá, dělá velice dobře. Rádi spolu trávíme každou volnou chvilku. Cestujeme a vlastně všude fotíme a točíme. Štefan je dobrý fotograf a dobrý kameraman a tak umíme výlety zužitkovat i pracovně. Cestujeme různě. Vlastně kamkoliv.

Změnil jste image. Máte plnovous a musím říct, že vám to velmi sluší. Inspiroval jste se trendem posledních let?

Samozřejmě, že vím, že vousy jsou určitý trend, ale já říkám, nyní mám vousy a třeba zítra je sundám. Tyto věci řeším v okamžiku. Na každý pád děkuji za poklonu a jsem rád, že se vám ve vousech líbím.

Máte pro pány nějaký recept, jak vypadat dobře?

Skoro padesátku neošidím a ani bych to nedělal. Jím tak, aby mi to chutnalo. Ale těžká jídla, jako knedlíky či bůček, na mém stole nikdy nenajdete. Nedávno jsem dostal kolo od přítele a jezdit na něm mě moc baví, stejně jako plavání. Co se týče kosmetiky, zamiloval jsem si tu z kozího mléka, kterou prodávají moje kamarádky v centru Prahy.