Jan Maxián ze skupiny Nightwork se tajně oženil na pláži

Osmadvacetiletý Jan Maxián své soukromí příliš nezveřejňuje. Dcerou se pochlubil až letos v únoru na valentýnském představení romantického muzikálu Quasimodo, k němuž složil spolu s Jakubem Prachařem a Petrem Kalábem hudbu. Partnerku Lucii požádal o ruku v prosinci a před pár dny se vzali.

Jan Maxián ukázal svou devítiměsíční dceru na valentýnském představení muzikálu Quasimodo.

"Svatba nás napadla asi deset nebo devět dní před odletem. Nejdřív jsme zjišťovali, jestli se v cizině můžeme vzít a co je k tomu vše potřeba zařídit, aby se tak mohlo stát. Kamarádka ušila nádherné šaty pro Lucku, ve zlatnictví začali kout bílé zlato na prstýnky a pár hodin před odletem bylo vše připravené a my v klidu a plni očekávání vyrazili na naši předsvatební, svatební i posvatební cestu," prozradil Maxián.

"Obřad proběhl pod otevřeným nebem na pláži za svitu zapadajícího slunce a loučí v písku. Přítomni byli jen oddávající a mí dva dobří přátelé, kteří na ostrově žijí a byli nám za svědky. Rebeka byla tou dobou u prarodičů, protože cesta na ostrov trvá poměrně dlouho a v jejím věku bylo lepší, aby zůstala doma a týden si užívala láskyplného rozmazlování od babičky. Po příletu do Prahy jsme ještě sňatek potvrdili před očima rodičů na vyšehradské akropoli, aby o tu parádu nepřišli," popsal.

S novou paní Maxiánovou se herec seznámil poměrně náhodou. "Kamarád z La Putyky měl s Luckou, kterou jsem tou dobou ještě neznal, domluvený malý výlet s venčením psa. My doma psa nikdy neměli, tak jsem se zeptal, jestli bych nemohl jít taky. Nakonec kamarád nemohl, poslal mi její číslo a nechal to na mně. Tak jsem zavolal, přijel, pozdravil, seznámil, venčil, no… a to venčení se nám tak nějak trochu protáhlo. A už to bude pár let, co jsme se takhle náhodou potkali na téhle procházce, a myslím, že nám to ještě chvíli vydrží," věří člen oblíbené skupiny.