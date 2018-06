Nechci předvádět impotentní box, ale rvačky nemám rád, říká Jan Kříž

Vy se teď připravujete na nový muzikál, kde ztvárníte boxera Rockyho. Jaký je to pocit?

Divadelní představení podle legendárních filmů jsou vždycky výzvou. Pro herce je to velký oříšek. Na jednu stranu musíte dát divákovi to, co od té role očekává, ale zároveň nesmíte parodovat. Já se snažil nakoukat všechny díly, hlavně ten první, podle kterého muzikál vzniká. Sylvester Stallone o té roli přemýšlel a já se učím zachytit, jak k ní přistupoval, a chci si najít svoji cestu.

Jak často trénujete box?

Dvakrát až třikrát týdně. K tomu mám čtyři objemové tréninky ve fitku, takže mám dost.

Byl jste jako malý kluk rváč?

Nikdy. Dohromady jsem se ocitnul asi ve dvou rvačkách, přičemž to bylo na základní škole. Já jsem byl vždy takový ten diplomat, co se z rvaček snaží vycouvat. Proto je pro mne muzikál velká výzva. Dokud jde o techniku, stínování, boxování na pytel, tak jsem v klidu. Ale když nás postaví do sparingu a už proti sobě někoho mám, tak je mi to nepříjemné. Musím to v sobě zlomit, aby box z mé strany nebyl impotentní.

Nejste tedy fanoušek boxu či bojových sportů?

To se nedá říct. Já mám vůči tomu velký respekt. Když to někdo umí a není to rvačka, líbí se mi to. Já jsem jako malý kluk hodně sledoval filmy s Jean-Claude van Dammem. Jednou jsem se ocitl na boxu a zpíval hymnu.

Takže se může stát, že se boxu budete věnovat nadále i mimo muzikál?

Myslím si, že je to velmi nepravděpodobné. Spíš si budu jen lehce boxem udržovat kondičku. Nebo si zdokonalovat sebeobranu. Ale abych se stal rváčem, to ne. Já jsem dříve závodně tancoval a hrál volejbal. Mám rád takové ty méně agresivní sporty. Pro mě by byl box naprosto ideální, kdyby mezi soupeři byla síť, co je ve volejbale. Na ty kontaktní sporty opravdu moc nejsem.