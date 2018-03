Jan Kříž je tatínkem. Maruško, jsi hvězda, vzkázal manželce

„Je to neuvěřitelný! Jsem táta, Maruška je hvězda a malej je úžasnej ,“ pochlubil se fanouškům a přátelům Jan Kříž.

Herec aktuálně v Německu hraje hlavní roli hraběte Von Krolocka v muzikálu Ples upírů. I kvůli angažmá v zahraničí nebylo jasné, zda bude tatínek u porodu. Chtěl to však rozhodně stihnout.

„V době, kdy bude porod, bych měl být v Kolíně nad Rýnem, což není úplně nejblíž. Ale snažím se uvažovat pozitivně. Když Maruška zahlásí ve dvě ráno, že rodí, tak je trochu problém v tom čase se dostat z Kolína do Prahy. Ale já furt počítám s tím, že to zvládneme. V Německu jsou tak nějak připraveni, aby mi vyšli vstříc, mají obrovské pochopení. Budeme to operativně řešit. Nebude to jednoduché, ale u porodu budu. Stůj, co stůj,“ řekl pro iDNES.cz před pár dny.

Rodiče dopředu věděli, že se jim narodí kluk. Docela snadno se shodli na dvou jménech. Pro které se nakonec rozhodli, zatím není jasné. „Chtěli jsme české jméno, aby se hodilo ke jménu Kříž a ten Filip a Honza nám vyšli tak nějak nejlíp,“ prozradila ještě před narozením svého prvního potomka herečka Marie Křížová.

Jan Kříž a Marie Blahynková se vzali 11. listopadu 2015 po šestileté známosti. Seznámili se během reality show Robin Hood. Oba pak zakotvili v Divadle Kalich. Za svědky jim na svatbě šli kolegové Roman Tomeš a Míša Doubravová.