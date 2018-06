Herec Kříž je po zřícení kulisy zpátky v divadle, bolesti trvají

Jeho první hlavní rolí po návratu byl Danny v muzikálu Pomáda. "Byl jsem nervozní, pořád v duchu kontroluju, co tělo snese. Ale jsem hlavně opravdu rád, že jsem zpátky na jevišti. Že můžu zpátky na jeviště. Bude zvláštní na začátku února hrát Robina, při kterém se ta nehoda přihodila," řekl iDNES.cz Jan Kříž.

Léčení prý bude pokračovat i v následujících týdnech. "Chodím na kontroly a hlavně k fyzioterapeutce. Některé svaly nefungují správně, jiné to kompenzují. Tak se snažíme to celé vycentrovat, abych brzy fungoval normálně. Teď už je to jen o nějaké bolesti v zádech, ale každým dnem se to lepší," dodal Jan Kříž.

Jan Kříž se vrátil na jeviště Divadla Kalich. Po návratu hrál muzikál Pomáda.

Nehoda v Divadle Kalich se stala 15. prosince při představení muzikálu Robin Hood. Ze stále neznámých příčin spadl Kříž při jízdě na ocelovém laně na kraj šesté řady ze zhruba metrové výšky. Vyvázl s četnými pohmožděninami, podobně jako někteří diváci.

"Divadlo Kalich funguje čtrnáctou sezonu a k takové situaci tu nikdy nedošlo. Je nám nesmírně líto, že nás potkalo něco podobného, co zažili i na mnohých dalších scénách. Divákům se omlouváme a věříme v dobrý konec," uvedl v prosinci k nehodě v Kalichu majitel divadla a producent Michal Kocourek.