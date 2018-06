VIDEO: Kraus nazul špičky a prozradil, že mohl být baleťák

"Víte, že já kdysi skončil u baletu? Byl jsem u přijímaček, měl jsem improvizovat, cupital jsem tam, až jsem skočil z okna," prozradil Kraus. "Naštěstí jsem se tam nedostal, protože to je pěkná dřina," dodal.

Chůzi ve špičkách ale zřejmě už zapomněl. Tři plavmé skoky ke stolu byly jeho maximální výkon.

Nejvíc ho zajímalo, na co mají tanečníci suspenzor. "Ten to mužství zvedne a zkompaktní a má to také medicínský důvod. Aby při zvedání partnerek muži nedostali kýlu. Pak to má taky ten důvod, že pod trikotem nosí muži při tanci jen tanga, aby nebyla třeba slipama narušena linie svalů," vysvětlil Zuska, kterému ale suspenzor nepomohl při nedávném trapasu, když mu praskly kalhoty od rozkroku až do pasu. "Cítil jsem pak, že docela dobře větrám," popsal.

Kromě něj si Kraus do studia pozval také bankéřku z Rothschildovy banky Světlanu Dankovičovou a teprve sedmnáctiletého autora speciální kuchařky s muzikou Martina Škodu.