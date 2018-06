Jan Kraus se sprchoval přímo na TýTý

Asi největší zájem fotografů vzbudil moderátor Jan Kraus. Do Karlínského divadla totiž dorazil s Ivanou Chýlkovou, což se zase tak často neděje. „V těch blescích jsem se vyloženě vysprchoval, doma už ani nepolezu do vany,“ vtipkoval Kraus. Chýlkovou však tento hon po chvíli přestal bavit, s neustále namířeními fotoaparáty přestala spolupracovat a zakrývala si tvář.

Halina: Jsem nezapomenutelná!

Moderátorka Halina Pawlowská a textařka Gábina Osvaldová se od sebe celý večer ani nepohnuly. Ne snad že by bez sebe nemohly být, ale pojilo je silné „pouto“ – obě totiž přišly vybaveny francouzskými holemi. „Aspoň si nás budou všichni pamatovat,“ usmívala se Halina a na náladě to neubíralo ani známé textařce. „Tady vidíte, že z každého handicapu se dá udělat výhoda. Tak třeba vás někdo obtěžuje, máte při sobě neustále zbraň,“ řekla Osvaldová a neodpustila si názornou ukázku – zvedla majestátně jednu hůl a úspěšně odehnala dotěrného fotografa.

Lucie Gottová: Zpívat nikdy nebudu!

Další zrcadlo TýTý přibylo do sbírky zpěváka Karla Gotta. Ten si však cenu nemohl převzít osobně, protože ve stejném čase byl v Německu. A tak ho zastoupila dcera Lucie, převzala zrcadlo slávy, ale na zpívání nedošlo. „To ode mě nečekejte, já zpívat nebudu. Až se táta vrátí, určitě vám velmi rád zazpívá,“ vyhnula se Lucie pěveckému vystoupení. Radost z další ceny pro tátu však letošní maturantka měla ohromnou, a tak během večírku hrdě přijímala gratulace od Gottových kolegů a přátel.

Radek John: S Gottem soupeřit nebudu!

Úspěšným sběratelem zrcadel popularity je také moderátor publicistiky Radek John. Letos mu na poličce přibyla již jedenáctá trofej a rád by svoji kolekci zarovnal alespoň na tucet. „Jsem skromný, tucet bude stačit. S Karlem Gottem soutěžit nebudu, ono by to totiž nemuselo dopadnout dobře,“ prohlásil s úsměvem Radek John. Jeho manželka Zlata Adamovská však s klidem na dálku Gotta uklidnila. „Nebojte se, Radek umí leccos, ale zpěv to není!“