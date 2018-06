Jan Kraus se po odchodu z ČT uvolní s novým pořadem na Primě

V jaké roli se Kraus předvede, a zda-li půjde o konkurenční obdobu divácky úspěšné talk show Uvolněte se, prosím, televize zatím říct nechce.

"Podrobnosti sdělíme na úterní dopolední tiskové konferenci," řekla iDNES.cz mluvčí Primy Jana Kocová.

Kraus o svém odchodu z ČT Stanice, pro kterou jsem dělal, byla mým nepřítelem

Sám bavič ale už v minulosti připustil, že by Uvolněte se, prosím vyráběl na klíč a nabízel ho na trhu dalším stanicím. Na přímý dotaz MF DNES pak odpověděl: "Podívejte, oni mi snížili honorář, a tím přišli o jakékoli exkluzivity a konkurenční doložky, ale sobě platy nesnížili. A já jsem mohl proto podepsat ten 'Talent' (nová reality show Primy a slovenské televize Joj, pozn. red.). Upřímně, oni se toho pořadu chtějí zbavit rok a půl a jenom chtějí, aby to nebylo na nich," řekl bavič před měsícem, kdy oznámil, že z České televize odchází.

Jan Kraus se ve veřejnoprávní televizi "uvolňoval" od roku 2004. Za tu dobu si stěžoval například na to, že ČT odmítá do vysílání opět zařadit díl jeho show s političkou Kateřinou Jacques, která nedokázala odpovědět na to, co je biomasa. Prý z politických důvodů.

Kritizován byl mimo jiné za díl s Helenou Vondráčkovou, které měl jít údajně na ruku, když mluvila o sporu s Martou Kubišovou.

VIDEO: Pozvat si Vondráčkovou přeci není zločin, reaguje Jan Kraus na kritiku radních ČT

"Podobných dílů jako s Vondráčkovou vám najdu pět či deset. A nikdo si nestěžoval. Kdyby měl model 'nejít na ruku' v zábavě platit, tak bych musel v díle, ve kterém jsem měl Ivetku, jíž se zjevila Panna Maria, do toho vletět a říci: 'Pánbůh neexistuje!' Nebo by musel přijít někdo nevěřící, sednout si vedle ní a říci jí: 'Mluvíte z cesty!' To s dovolením v zábavě naprosto odmítám," řekl dříve v rozhovoru pro MF DNES.

Odchod na Primu nebude pro Jana Krause neznámou. Už dřív tady moderoval pořady Sauna a Další, prosím!.