Jan Kraus: Přijměte ho, prosím

Je mu 28 let, jmenuje se Marek a věnuje se počítačům. A jak se o něm Kraus dozvěděl?

Marek, kterého si všichni dobírali, že je strašně podobný "tomu herci Krausovi", na to šel přímo. Jednoho dne se odhodlal a napsal potenciálnímu tatínkovi dopis. Zdálo se to absurdní, a tak Kraus dopis o Vánocích přečetl své rodině.

Byla u toho jak jeho manželka Jana Krausová, se kterou má dospělé syny Davida a Adama, tak jeho životní partnerka Ivana Chýlková, s níž má šestiletého Jáchyma. Avšichni se náramně bavili.

"Dokonce říkali, ale vždyť on píše jako ty!" vzpomíná Kraus, který časem začal tušit, že nepůjde o omyl. Zaprvé kdysi stejně jako Markova matka pobýval v Rumburku a zadruhé viděl jeho fotografii. "Větší div by byl, kdybys můj syn nebyl, než že jím jsi," prohlásil poté. Marek na ní totiž vypadal jako jeho věrná kopie. Přesto ještě podstoupili testy DNA. Ty jejich příbuzenský vztah definitivně potvrdily a Kraus se tak ze dne na den stal oficiálně otcem dospělého syna.

A podle toho se i zachoval. Podělil se s ním o svoje zázemí. "Je považovaný za rovnoprávného člena rodiny," říká a vybavuje si, jak jeho maminka při oslavě svých devadesátých narozenin Marka dokonce políbila na čelo. Přijaly ho i obě dámy Jana Krausová a Ivana Chýlková tomu jistě napomohl i fakt, že Krausovi nemohly vyčíst nevěru. Herec totiž Marka zplodil jako svobodný. Dokonce v té době se svou první ženou ještě ani nechodil.

Marek, který je umělecké branži na hony vzdálený, vnesl do rodiny nový impulz a také inspiraci. Spolu s otcem se stal hlavní postavou dokumentu o tom, jak podstupuje testy DNA. Film natočil a v současné době sestřihává Adam Kraus, a chce ho nabídnout České televizi. Krausovi staršímu zase přijde jako dobrý nápad pozvat Marka do své talk show Uvolněte se, prosím.

U Marka je aspoň nějaká naděje, že pozvání přijme, na rozdíl od Ivany Chýlkové, která účinkování v pořadech tohoto typu rezolutně odmítá. S ní si však Kraus užije při natáčení seriálu On je žena, který vyrábí TV Nova. Chýlková se u toho dokonce náramně baví. Když vidí svého partnera hrát, úplně se odbourává.

"Ale to my máme i doma, že se Ivana směje, když mě vidí. Většinou, když se po delší době odněkud vracím," komentuje její reakci Kraus, kterému je v seriálu manželkou Naďa Konvalinková. Prý už s ní nejednou probíral, jaké by to bylo, kdyby spolu žili doopravdy, ale příliš daleko svým představám zajít nedovoluje. "Jednou jsem to už udělal. S Chýlkovou. A podívejte se, jak to dopadlo," vysvětluje a naráží na fakt, že herečku poznal při práci.