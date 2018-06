Jako jeden z mála na Primě nemám pornominulost, říká Jan Kraus

"Pro mě byla garantem kvality Simona Matásková. Ona je i zdatný dramaturg. A druhá věc je, že z takové show je pět hodin záznamu, a když tam není Simona, tak to úplně ztrácí garanci, co tam ze mě sestříhají. Když na to přijde, tak z vás jde sestříhat úplnej idiot. A dneska k tomu přibylo to, že já jsem na Primě jeden z mála, co nemá pornominulost, takže tam ani nepatřím," řekl Kraus v rozhovoru s duem Těžkej Pokond na Frekvenci 1.

Jan Kraus narážel na pornofotky moderátorky Martiny Gavriely a nedávnou kauzu jeho bývalého kolegy z talentu Jaro Slávika s gaypornem (více zde).

Členové poroty talentové show Česko Slovensko má talent - zpěvačka Lucie Bílá, moderátor Jan Kraus a producent Jaro Slávik

Moderátor také přiznal, že někteří hosté do jeho pořadu přicházejí rádi, někteří se nechávají přemlouvat a jiné se zatím ulovit nepodařilo vůbec. Ačkoliv se už s předstihem připravili na příchod Karla Gotta a splnili jeho požadavek, aby neseděl níž než Jan Kraus, a to tím, že mají v zásobě celou zásobu barevných polštářů, mistr se zatím nedostavil.

"Je to jeho problém, jeho škoda. Kdo jiný by si s ním mohl tak hezky popovídat než třeba já," prohlásil moderátor, který sám ale rozhovory nedává moc rád.

"Proč bych to dělal? V době webu a internetu si můžu všechna sdělení říct, nafilmovat, nafotit, můžu udělat i přímý přenos z bordelu, když na to přijde. Pro mě jsou důležitý některý noviny, protože mají masový dopad a význam, ale to jsou v Česku Mladá fronta DNES, trochu Lidové noviny a Právo," zamyslel se moderátor.

"Myslím si, že je opravdu velký problém, že většina těch novinářů, které posílají na rozhovory, jsou polodementi," dodal Kraus.