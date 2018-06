Jan Kraus jako taxikář ošálil vlastního syna

Kraus se spolu s dalším hercem a moderátorem Jaroslavem Duškem stal hlavním protagonistou nového cyklu zábavných pořadů České televize Taxi, prosím. V přestrojení za taxikáře oba herci vozí a zpovídají především normální zákazníky.

"Taxikáře jsem hrát nemusel, tím jsem byl rovnou," řekl Kraus. "Zjistíte ale, že svět je úplně jinak, než když si vezmete někoho normálně do auta. Na začátku jsem se musel soustředit na taxametr, protože jsem ho neuměl ani pustit. Navíc se v případě některých zákazníků těšíte, až vystoupí a vy to přežijete."

Kraus jako taxikář jezdil více než půl roku a známých osobností vezl jen několik. "Vozili jsme úplně normální lidi a těch pár známých osobností jsme vzali jen jako zpestření," vysvětlil herec, kterého v akci nejvíce zaujal vlastní syn. Ten

s ním jezdil 40 minut po Praze a teprve ke konci trasy najednou řekl kamarádovi: Myslím, že jsme těžce naletěli.

Kraus senior nový pořad charakterizuje jako pokus o zachycení reálného rozhovoru s lidmi, kteří nastoupí do taxíku. "V tomhle případě to není žádný necudný průnik do soukromí," říká. "Navíc všichni dodatečně dávali souhlas ke zveřejnění."

Tento pořad byl pro Krause jedním z nejtěžších, jaké kdy dělal. "To jen jezdíte jako řádné taxi a čekáte na své ryby."

Největší zážitek má ale z toho, jak si dupl na kolegu Duška. "Jarda Dušek jede jako řidič a já dělám policajta, který kontroluje. Tak jsem si konečně mohl říct své vysněné "kontrola dokladů, vole," vzpomíná na natáčení Kraus, který dnes s odstupem hodnotí právě tuto scénku jako jednu z nejlepších.

Nový cyklus Taxi, prosím se začne vysílat pravidelně každý týden od 6. září na prvním programu České televize.