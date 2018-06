VIDEO: Jana Krause rozvlnila bollywoodská hvězda, hýbaly se mu i uši

"Já jsem nejdřív do Indie jela meditovat. A pak jsem tam nějak zůstala," vysvětlila hned v úvodu herečka Yana Gupta, která s Janem Krausem probrala i velké téma Indů - meditace.

Moderátor se zajímal, proč se o Yaně psalo v souvislosti s tím, že se pohybuje v blízkosti guru, o kterém se také mluví jako o sexuálním symbolu. "S ním jsem meditovala tak asi rok," uvedla herečka a popsala, jak meditace probíhají, a vysvětlila, kolik a jaké fáze meditace mají. "Ty meditace provádějí spolu muži i ženy?" zajímal se Kraus, který chtěl téma vyzkoušet i v praxi.

Show Jana Krause - bollywoodská hvězda českého původu Yana Gupta pod palbou intimních otázek

"Jdeme na to. Za prvé jde o to, že člověk musí umět hýbat i hlavou," zněla první instrukce. "Já umím hýbat i ušima," zdůraznil Kraus. "To se může vyplatit. Pak ale přicházejí na řadu oči a měl byste u toho vypadat tak, že se vám to líbí. Trochu úsměvu a pak rozpohybujte i zadek," rozvlnila postupně Yana Gupta celé Krausovo tělo.

Moderátora poté zajímalo, zda se Yana opravdu někde objevila bez kalhotek. "Já jsem si to dal párkrát na YouTube, abych se o tom přesvědčil, jestli to byla pravda. Mně se to ještě nikdy nestalo, že bych si zapomněl vzít spodní prádlo," divil se Jan Kraus.

"Já jsem celý den něco nacvičovala na nějakou soutěž a bez těch kalhotek mi to prostě přišlo příjemnější," objasnila mu bez servítek herečka.

