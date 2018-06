Musel jsem konečně zjistit pravdu, vzpomíná nemanželský syn Jana Krause

„Já si to moc nepamatuju. Ale prý jsem si myslel, že si táta prohlíží svoje fotky z mládí, když se díval na ty tvoje, které jsi poslal,“ prozradil nejmladší z bratrů Jáchym, kterého má Jan Kraus s Ivanou Chýlkovou.

„Nikdo z nás nebyl tátovi tak podobný jako Marek. Když poslal podobiznu, bylo to neuvěřitelné. A když pak šli s tátou na testy DNA, přišli tam i stejně oblečení. Měli stejný druh i odstín barvy trička, kraťásky, z nich čouhaly ty jejich kloubíčky. Bylo to jasné. Na hlavu bylo jedině to, že vůbec šli něco ověřovat,“ zavzpomínal Adam Kraus, jehož matkou je herečka a výtvarnice Jana Krausová.

Samotný Marek Blažek se o svém biologickém otci dozvěděl až v dospělosti. Když mu bylo 27 let, napsal herci list a poslal své fotky.

„Bral jsem to tak, že to musím konečně vyřešit. Lidi mě otravovali skoro denně. Viděli to, co teď vidí bratři. Nejen tu podobu, ale i chování, dikci, tón hlasu. Slyšel jsem to čím dál častěji, tak jsem se rozhodl, že musím zjistit pravdu. Matka byla dost proti, když jsem s pátráním začal. Když jsem na ni útočil, aby mi řekla, kdo je můj skutečný táta, rezolutně to odmítala a svým způsobem bránila tomu, abych se to dozvěděl,“ řekl Marek.

David Kraus byl s Markem, když své matce a rodině oznámil, že už má výsledky testů DNA a podle nich je opravdu synem Jana Krause. Všichni to prý vzali docela v pohodě. Bratři pak spolu šli na mejdan.

„Chtěl jsem se ho nabažit. Ráno jsem se vzbudil a bylo to, jako by vedle mě ležel otec. Pak si dal cigaretu úplně stejně jako otec. Čuměl jsem, kolik věcí se přenese geny, aniž by k tomu přispěla výchova,“ dodal David, který má společnou maminku s bratrem Adamem.