Jan Kraus další dítě nevylučuje

Děti Jan Kraus ale nikdy neplánuje. "To by mně pak připadlo, že to nejsou živé bytosti, ale součástky vyráběné ve fabrice. Jsem štastný z toho, že svoje děti mám, a nikdy jsme o jejich počtu nepřemýšleli. Tak vlastně nevím, zda nám časem ještě nějaké další přibude."

Televizní seriál o zvířatech, který Jana Krause představil doslova celému národu, skončí. "Pořad se zvířaty se ale už tématicky vyčerpal. Proto pojede pouze do konce letošního roku," prozradil Jan Kraus.



"Zvířata jsem měl vždy velmi rád. S potěšením jsem zaregistroval, že se k nim chovám normálně. Někteří lidé se totiž domnívají, že lásku ke zvířatům mají demonstrovat šišláním či nejrůznějšími zvukovými projevy, jako ťuťu, ňuňu a podobně. Tohle odmítám a myslím, že je to tak dobře."



I když si umělec prostřednictvím zvířecího seriálu získal oblibu mezi řadou chovatelů, čas od času se na jeho hlavu snášejí i ostré výtky. Krausovy odpůrce totiž "nadzvedávají" jeho polemické sloupky v médiích o dění ve společnosti.



"Někteří na mě útočí podle militantního pohledu - kdo není přítel, je náš nepřítel. Nijak mě to ale neznepokojuje. Nemohu prostě počítat s tím, že se všechny moje názory budou líbit každému. Zároveň se domnívám, že člověk, který se bojí veřejně vyslovit svůj názor, je obyčejný zbabělec," zamyslel se Jan Kraus.